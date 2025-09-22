Avertismentul DNSC: Care sunt datele „banale” din online care pot deschide calea spre fraude și furt de identitate

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui mit răspândit: „Eu nu păstrez informații sensibile online”.

Specialiștii DNSC subliniază că „detalii precum adresa de e-mail, numele complet, data nașterii sau locația pot fi folosite pentru a construi un profil complet – util în fraude, furt de identitate sau inginerie socială”.

Conform instituției, realitatea este că „datele aparent banale pot fi exploatate de atacatori pentru a accesa conturi bancare, platforme online sau pentru a lansa atacuri personalizate”.

Pentru a reduce riscurile, DNSC recomandă limitarea informațiilor personale distribuite public, activarea autentificării cu doi factori pe conturile importante, utilizarea unor parole unice și complexe, precum și revizuirea periodică a setărilor de confidențialitate.

„Chiar dacă ție ți se par neimportante, datele tale pot deveni cheia către întreaga ta identitate digitală”, transmite DNSC.