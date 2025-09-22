Avertizare DNSC: Atacuri cibernetice direcționate către CECCAR, „rămâneți vigilenți”

„În ultima perioadă, atacurile cibernetice care vizează organizații profesionale au devenit tot mai complexe, folosind metode precum compromiterea conturilor de social media, transmiterea de mesaje frauduloase și crearea de site-uri false ce imită surse legitime”, a precizat, luni, DNSC într-o postare pe Facebook.

Potrivit sesizărilor primite, atacatorii au compromis un cont de LinkedIn asociat CECCAR, prin intermediul căruia sunt transmise mesaje spam către parteneri și invitați internaționali ai Congresului profesiei contabile din România. În plus, au fost identificate tentative de promovare a unor site-uri false, care urmăresc să afecteze imaginea organizației și a evenimentului.

DNSC recomandă verificarea atentă a surselor de informare online, evitarea accesării link-urilor suspecte și raportarea rapidă a mesajelor sau site-urilor false.

„Rămâneți vigilenți, verificați sursele oficiale și nu permiteți atacatorilor să vă compromită încrederea digitală”, conchide DNSC.