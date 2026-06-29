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BAC 2026. UPDATE : A început examenul la Limba română, prima probă scrisă a Bacalaureatului 2026

Luni are loc prima probă scrisă de la Bacalaureat 2026, la Limba și literatura română. Aproape 131.000 de candidați sunt așteptați în cele 443 de centre de examen din țară.
BAC 2026. UPDATE : A început examenul la Limba română, prima probă scrisă a Bacalaureatului 2026
Sursa foto: Justin Stavaru/Mediafax Foto
Iulian MoşneaguVictor Dan Stephanovici
29 iun. 2026, 09:00, Social
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UPDATE 09:00: A început prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2026.

Candidații susțin luni examenul la Limba și literatura română, în cele 443 de centre de examen din țară. Accesul în săli a fost permis până la ora 08:30, iar proba a început la ora 09:00. Timpul de lucru este de trei ore, calculate din momentul distribuirii subiectelor. Mediafax va publica în cel mai scurt timp subiectele primite de candidați, precum și baremul oficial de corectare, imediat ce acestea vor fi disponibile.

UPDATE Proba va începe în scurt timp

Aproape 131.000 de candidați susțin luni, 29 iunie, proba scrisă la Limba și literatura română, prima probă din sesiunea iunie-iulie a examenului național de Bacalaureat 2026.

Examenul se desfășoară în 443 de centre din țară. Potrivit Ministerului Educației, dintre candidații înscriși, aproximativ 116.000 provin din promoția curentă, iar circa 15.000 sunt absolvenți din seriile anterioare.

Proba la Limba și literatura română începe la ora 9:00. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timp calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea acestora în sala de examen.

BAC 2026 – Accesul în săli și reguli pentru candidați

Candidații pot intra în centrele de examen între orele 7.30 și 8.30, pe baza unui act de identitate valid. În intervalul 8.30 – 9.00, profesorii asistenți le vor explica regulile de desfășurare a probei.

În sălile de examen, candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică.

Proba este monitorizată audio-video.

Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, manuale, dicționare, culegeri, notițe, ghiozdane, rucsacuri, poșete sau orice mijloace electronice de calcul, stocare ori comunicare.

Obiectele interzise trebuie lăsate în sala special amenajată pentru depozitare. Candidații care refuză să le depoziteze nu pot susține examenul.

Elevii prinși cu materiale sau obiecte interzise sunt eliminați din examen, indiferent dacă le-au folosit sau nu. În acest caz, ei nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

BAC 2026 – Măsuri pentru caniculă în centrele de examen

Din cauza temperaturilor ridicate, Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare să ia măsuri pentru protejarea candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor.

Inspectoratele trebuie să se asigure că, în centrele de examen, candidații și profesorii au acces permanent la apă potabilă.

De asemenea, acolo unde este posibil, sălile de examen și spațiile folosite pentru evaluarea sau vizualizarea lucrărilor vor fi organizate în încăperi mai ferite de soare.

Ministerul recomandă folosirea cu prioritate a sălilor dotate cu aer condiționat. În centrele în care nu există instalații de climatizare, pot fi folosite soluții alternative, precum ventilatoare, aparate mobile de aer condiționat sau alte mijloace tehnice disponibile, pentru reducerea disconfortului termic.

Ce subiecte au primit candidații în anii trecuți la Română

În 2025, candidații de la profilurile Real și Tehnologic au avut, la subiectul al III-lea, caracterizarea unui personaj dintr-o operă aparținând lui Ioan Slavici sau Ion Creangă. La Uman și Pedagogic, cerința a vizat relația dintre două personaje din opere ale acelorași autori.

În 2024, candidații au avut de redactat un eseu despre particularitățile unei nuvele studiate. La profilul Uman, subiectul al III-lea a cerut caracterizarea unui personaj dintr-o nuvelă.

În 2023, absolvenții de la Real au avut un eseu despre particularitățile unui text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu. La Uman, candidații au avut de realizat caracterizarea unui personaj dintr-un text aparținând unuia dintre cei doi autori.

În 2022, candidații de la Real au avut de prezentat particularitățile unei comedii studiate, într-un eseu de minimum 400 de cuvinte. La Uman, cerința a vizat particularitățile de construcție ale unui personaj dintr-o comedie studiată.

Calendar BAC 2026 – Sesiunea iunie-iulie 2026

  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – probă scrisă
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)
  • 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

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