Bărbat de 51 de ani, mort după ce a fost lovit de un stâlp de ciment, în Gorj

Un bărbat de 51 de ani a murit, marți, în satul Jupânești, județul Gorj, după ce a fost lovit în zona capului de un stâlp de ciment, în timpul unor lucrări de înlocuire a stâlpilor de electricitate.
Sursa foto: Gabriela Dobos/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
31 mart. 2026, 13:13, Social

În dimineața de marți, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizaţi prin apelul 112, cu privire la faptul că, pe raza satului Jupânești, a avut loc un accident de muncă.

Accidentul s-a produs în timp ce angajații unei societăți comerciale desfășurau activități specifice de înlocuire a stâlpilor de electricitate, potrivit IPJ Gorj.

Din primele verificări a reieșit că stâlpul din ciment nu era fixat corespunzător în sol, iar în momentul manevrării l-a lovit pe muncitor în zona capului.

Victima, un bărbat din comuna Plopșoru, a decedat în urma leziunilor suferite.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a fost informat cu privire la producerea accidentului de muncă, iar cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

