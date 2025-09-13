Bătaie sângeroasă în Craiova, între două clanuri mafiote / Un mort și nouă răniți în răfuiala care a șocat Craiova

Surse apropiate anchetei au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că scandalul mocnea de două luni, între cele două familii de romi care locuiesc în apropierea Parcului Romanescu.

Atunci, un tânăr membru al uneia dintre familii a fost bătut și înjunghiat de unul dintre membrii celeilalte familii, după o șicanare în trafic.

„Efective sporite de polițiști”, desfășurate la locul crimei

„În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiul Craiova, are loc un conflict între mai multe persoane.

La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului.

La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște.

În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor.

Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale”, se arată în comunicatul emis de IPJ Dolj.

Povestea masacrului care a șocat Craiova

Conflictul care a avut loc sâmbătă dimineață are legătură cu un alt incident violent, petrecut cu două luni înainte, tot pe Bulveradul Nicolae Romanescu din Craiova. Potrivit gândul, care citează surse apropiate anchetei, un interlop cunoscut sub numele de Auraș al lui Banu s-ar fi șicanat în trafic cu un șofer însoțit de un alt bărbat.

Inițial, conflictul s-a stins aici, iar cele două mașini s-au despărțit. La un moment dat, în mașina în care se aflau cei doi bărbați s-a urcat și un tânăr adolescent, membru al clanului Remus.

La scurtă vreme de la urcarea tânărului în mașină, Aurel al lui Banu recunoaște mașina în trafic și decide să o tamponeze, după care iese din mașină însoțit de mai multe persoane.

Cei doi bărbați din mașină au fugit, lăsându-l pe adolescent singur în fața atacatorilor, care l-au bătut și l-au înjunghiat.

Deznodământul tragic al masacrului

După eveniment, Auraș al lui Banu, împreună cu ceilalți atacatori, a plecat din țară timp de aproximativ o lună, în încercarea de a liniști apele.

Familia tânărului bătut, însă, nu a lăsat incidentul să treacă și a început să-l urmărească pe agresor peste tot, inclusiv acasă, cu intenția de a se răzbuna.

Punctul culminant al conflictului a fost atins sâmbătă dimineață, când, pe bulevardul Nicolae Romanescu, a avut loc o bătaie cruntă, în care cele două familii s-au lovit cu bâte, cuțite și săbii.

Auraș al lui Banu, agresorul adolescentului, care se lupta cu o bâtă, a fost înjunghiat în piept și s-a prăbușit.

A fost înjunghiat grav, de asemenea, și unul dintre atacatori, însă acesta a putut fi resuscitat și se află la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Craiova.