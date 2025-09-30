Bilanțul victimelor taifunului Bualoi din Vietnam a urcat la 19 morți

Ploile torențiale persistente cauzate de taifun au provocat noi inundații și alunecări de teren în Vietnam, ridicând numărul morților la 19 în țară, iar numărul dispăruților este în creștere, scrie AP.

Precipitațiile au depășit 30 de centimetri în unele părți ale Vietnamului în ultimele 24 de ore, a anunțat marți agenția națională de meteorologie. Aceasta a avertizat că ploile torențiale vor continua.

Ploile au provocat inundații și alunecări de teren care au blocat drumurile și izolat comunitățile din munții nordici ai provinciilor Son La și Lao Cai până în provincia centrală Nghe An.

Râurile umflate de ploile torențiale și deversările din baraje au provocat inundații și alunecări de teren pe scară largă în nord. Râul Thao din Yen Bai a crescut peste nivelurile de urgență peste noapte, inundând casele cu apă de până la un metru adâncime și forțând evacuările.

Multe străzi din capitala Hanoi au fost inundate, iar autoritățile au avertizat că persoanele care locuiesc în apropierea râului Roșu, care traversează orașul, ar trebui să ia măsuri de precauție.

Mass-media de stat a anunțat, marți, că autoritățile încă mai caută 13 persoane dispărute, printre care opt pescari. Bualoi a provocat deja cel puțin 20 de decese în Filipine de vineri.

A ajuns în Vietnam luni dimineața, apoi a rămas în zonă, ceea ce a sporit pericolul.

Potrivit experților, încălzirea globală face ca furtunile de acest gen să fie mai puternice și mai umede, deoarece oceanele mai calde alimentează furtunile tropicale, provocând vânturi mai intense, precipitații mai abundente și schimbări în modelele de precipitații din Asia de Est.