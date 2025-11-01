Bistrița a devenit oficial parte a Rețelei UNESCO a Orașelor Creative în categoria arhitectură, alăturându-se astfel orașelor Iași (2023) și Cluj-Napoca (2021).

Reţeaua Oraşelor Creative a apărut în anul 2004, pentru a promova cooperarea cu și între orașele care au identificat creativitatea drept un factor strategic pentru dezvoltarea urbană durabilă.

Scopul acestei rețele este de a consolida creaţia, producția, distribuția și difuzarea bunurilor și serviciilor culturale, dezvoltarea hub-uri de creativitate și inovare, îmbunătățirea accesului și a participării la viața culturală, în special a grupurilor marginalizate sau vulnerabile, precum și integrarea culturii și a creativitatăți în planurile de dezvoltare durabilă ale administrațiilor locale.