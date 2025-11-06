Blocul Național Sindical cere demiterea preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară

Blocul Naţional Sindical consideră că menţinerea lui Mihai Barbu în funcţia de Preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), în contextul percheziţiilor efectuate de Direcţia Naţională Anticorupţie într-un dosar ce vizează suspiciuni de trafic de influenţă, şantaj şi dare de mită, este incompatibilă cu principiile de integritate în administraţia publică.

„ARF este o instituţie strategică, responsabilă de gestionarea investiţiilor şi achiziţiilor esenţiale pentru modernizarea transportului feroviar, inclusiv proiecte finanţate din fonduri europene şi PNRR, cu valori de miliarde de euro.

Orice suspiciune de corupţie la nivelul conducerii afectează credibilitatea instituţiei şi poate compromite implementarea acestor programe”, transmite BNS.

Blocul Naţional Sindical subliniază că nu pune în discuţie vinovăţia persoanei, aceasta fiind atributul exclusiv al instanţelor judiciare. Însă standardele de etică şi responsabilitate publică impun măsuri clare de protecţie a interesului public.

„În consecinţă, solicităm Prim-ministrului României demiterea domnului Mihai Barbu din funcţia de Preşedinte al ARF până la clarificarea situaţiei judiciare”, adaugă sursa citată.