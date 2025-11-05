Un lider PNL controversat l-a ”băgat în audiență” pe milionarul Bogos la premierul Bolojan după ce i-a evaluat businessul: ”Tu-ți dai seama? 90 de milioane de euro, cifră de afaceri?”

„La data de 06.03.2025, la ora 15:46:57 Marian Dan Mihai poartă o convorbire telefonică cu numitul Iacob Liviu căruia îi transmite că i-a făcut o recomandare pozitivă pe linie politică la Barbu Mihai(Ți-am dat o recomandare pe linie politică și ți-am dat o recomandare pozitivă, băi, ca să știi! Da?/ Lui BARBU! Cum cui?). Acest aspect evidențiază legătura apropiată dintre Marian Dan Mihai și Barbu Mihai care conlucrează, respectiv cel dintâi identifică operatorii economici/ persoanele care au nevoie de persoane care le pot oferi influență politică în vederea rezolvării unor probleme oneroase”, potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX..

Procurorii precizează că Barbu este una dintre persoanele la care a apelat numitul Fănel Bogoș pentru a obține demiterea lui Mihai Ponea din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui și, ulterior, numirea în această funcție a unei persoane care să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale agentului economic. E vorba despre aprobarea dosarelor de despăgubire, anularea măsurilor coercitive luate de funcționarii DSVSA împotriva fermelor administrate de Sc VANBET SRL.

Barbu, președintele PNL sucursala județeană Vaslui

Barbu este președintele PNL sucursala județeană Vaslui, președintele al autorității pentru Reformă Feroviară și trezorierul PNL la nivel național.

„Din declarația martorului Ponea Mihai rezultă că Barbu Mihai, persoană cu influență politică- președintele PNL Vaslui, a pus presiuni asupra acestuia pentru a promova în mod ilegal interesele agentului economic, reprezentat de Bogos Fănel, respectiv prin aprobarea dosarelor de despăgubire, anularea măsurilor coercitive luate de funcționarii DSVSA împotriva fermelor administrate de Sc VANBET SRL”, arată sursele noastre.

De asemenea, Mihai Barbu a fost cel care l-a introdus pe Fănel Bogos la președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, pentru a încerca să obțină demiterea lui Ponea.

„Barbu Mihai susține că i-a explicat lui Bociu Alexandru-președintele ANSVSA situația lui Bogos Fănel și este conștient de faptul că cel din urmă are probleme în cadrul fermelor pe care le administrează(.. i-a explicat și lui BOCIU./ Mă rog, acuma…BOGOS ăla nu-i nici el ușă de biserică că după aia m-a sunat .. !/ Ăh…da, m-a sunat ăsta înapoi și mi-a zis dom’le, vezi că ăsta are probleme peste tot pe unde are pui.). Motivul care l-a determinat pe Barbu Mihai să accepte să intermedieze o întâlnire între Bogos Fănel și Bociu Alexandru, președintele ANSVSA, a fost puterea financiară de care dispune agentul economic(Păi are cifră de afaceri.. ! Tu știi cât? 90 de milioane de euro./ Tu-ți dai seama? 90 de milioane de euro, cifră de afaceri?)”, se mai arată în actele de la dosar.

„La data de 16.09.2025, la ora 23:39:34 numitul Bogos Fănel poartă o convorbire telefonică cu numitul Aniței Mihail căruia îi transmite faptul că la data de 23.09.2025, prin intermediul numitului Barbu Mihai, va avea o întâlnire cu Ilie Bolojan, prim ministrul României, la București. Scopul acestei întâlniri este de a obține de a obține înlocuirea din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui, Ponea Mihai, și numirea unei persoane care să promoveze interesele financiare ale SC VANBET SRL.( Marți m-a chemat.. marți…marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea…auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur!). Numitul Aniței Mihail îl asigură de faptul că sistemul său relațional de influență lucrează la găsirea unei soluții(BF: Dar noi trebuie să mergem pe partea noastră pentru că ăsta trebuie înfundat!/ AM: Dragul meu, dragul meu, n-are importanță dacă vineri cel care l-a pus pe BOLOJAN rezolvă, vorbesc pe partea ta. Da?/ Fănică, eu am plecat pe-un drum și eu când am bătut la ușile astea și le-am zis „ vă rog frumos, ajutați-mă” , oamenii au zis „ da”. Acuma, oamenii nu știu că te ..că te cheamă BOLOJAN la el.)”, menționează procurorii.

Nume grele pomenite în dosarul milionarului de la Vaslui: premierul Ilie Bolojan, eurodeputatul Rareș Bogdan, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, dar și alți demnitari sau ofițeri în serviciile secrete, apar în interceptări. MEDIAFAX a intrat în posesia unor stenograme care vor zgudui România. Fănel Bogos ar fi invocat întâlniri și intervenții la nivel înalt pentru a-și rezolva problemele cu DSVSA Vaslui, spun surse judiciare.

