Mihai Barbu demisionează de la conducerea Autorității pentru Reformă Feroviară

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat că, luni, 10 noiembrie, Mihai Barbu și-a depus demisia din funcția de președinte al autorității. Asta după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că Barbu este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

Situația lui Mihai Barbu a fost și subiect de contre între politicienii aflați la guvernare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat oficial revocarea directorului Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu.

„I-am cerut ministrului Transporturilor să trimită către cabinetul prim-ministrului o cerere de revocare a directorului Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, și mă aștept că această revocare să fie semnată foarte repede”, a declarat recent Sorin Grindeanu.

El a mai spus că această „chestiune trebuia să se întâmple probabil la finalul săptămânii trecute”.

„Știți că decizia stă la prim-ministru, dar o să facă o cerere ministrul transporturilor, cerând revocarea Mihai Barbu din această funcție de director”, a încheiat Grindeanu.

Liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, pus sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul de corupție al lui Fănel Bogos, a fost suspendat din toate funcțiile deținute în partid.

Ce spune DNA

Potrivit DNA, în scopul facilitării obținerii pentru B.F. a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la D.S.V.S.A. Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, Mihai Barbu și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a lui B.F. cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A. și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A.

În același context, Barbu i-ar fi promis lui B.F. că îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deținute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcția de director al D.S.V.S.A. Vaslui.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Barbu Mihai trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu exercite funcția de președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic.