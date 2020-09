Autorităţile din Marea Britanie au stabilit- e ilegal că oamenii să facă sex cu persoane din afară locuinţei lor. Măsura vine pentru a-i proteja de infecţia cu coronavirus. Chiron este singur şi a respectat cu stricteţe carantină încă de la început. Nu s-a întâlnit cu nimeni de 12 săptămâni şi spune că nu ştie cât va mai putea respectă această regulă.

Chiron Hooson, britanic „Cred că sunt în minoritate pentru că mă gândesc la siguranţa oamenilor, am şi o datorie faţă de colegii de apartament pentru că nu locuiesc singur. Şi dacă eu aş ieşi să mă văd cu cineva pentru asta i-aş pune în pericol. Cred că toată lumea e foarte frustrată cu aceste reguli şi cred că nu sunt doar frustrări emoţionale şi probabil şi fizice, cred că toată lumea le va încălca în maximum 3 săptămâni. Bine că pentru Dominic Cummings a fost ok să meargă să îşi vădă familia şi să îţi ducă soţia la un castel care nu e aproape de casă lui şi eu nu am voie să văd pe cineva cu care am o relaţie. E un dublu standard.”

Măsura a fost contestată şi de medici care spun că autorităţile ar trebui să încurajeze sexul în această perioadă pentru că asta îi ajută să aibă o imunitate bună şi îi previne bolile de inimă.

„Eu sunt într-o relaţie şi atunci la începutul carantinei Guvernul a dat voie cuplurilor care nu locuiesc împreună să decidă dacă vor să se mute împreună pe perioada carantinei sau să nu se vădă pe toată perioada carantinei care este nedefinită. Am avut o zi la dispoziţie să ne hotărâm dacă vrem să ne vedem sau nu în perioada carantinei. Nu există niciun fel de dovadă dacă eu ies şi plec şi mă opreşte cineva să dovedesc că eu am stat aici pe toată perioada carantinei.”, a declarat Ruxandra Oprea.

În Danemarca şi Olanda autorităţile chiar i-au încurajat pe oameni adică să formeze acele bule sociale adică să facă sex cu aceiaşi parteneri, chiar dacă sunt din afară casei.