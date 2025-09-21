Cadavrul unui bărbat, descoperit lângă o șosea din Neamț. Șoferul care l-ar fi lovit cu mașina, identificat de polițiști

Cadavrul unui bărbat a fost descoperit lângă o șosea din Neamț. Polițiștii au stabilit că bărbatul a fost lovit de o mașină. Ulterior, a fost identificat șoferul suspectat că a provocat accidentul, iar mașina acestuia a fost găsită în parcarea unui centru comercial din Piatra Neamț.