Accident mortal în Neamț: un utilaj agricol condus de un minor a lovit două femei

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați, joi, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 207A, în interiorul localității Nistria.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că, în timp ce un minor de 14 ani, din localitate, conducea un utilaj agricol și efectua un viraj la stânga, ar fi surprins și accidentat două femei aflate pe acostament, în vârstă de 52, respectiv 67 de ani.

În urma impactului, femeia de 52 de ani a decedat, iar cealaltă victimă a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, polițiștii au stabilit că un bărbat de 49 de ani ar fi mutat utilajul agricol după accident, fără acordul organelor de poliție.

Acesta a fost reținut pe 26 septembrie și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Neamț. În cauză, cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a situației.

Potrivit declarațiilor victimei supraviețuitoare, la momentul accidentului la volan s-ar fi aflat de fapt bărbatul de 49 de ani, care ar fi consumat alcool și și-ar fi pus ulterior nepotul de 14 ani să își asume vina.