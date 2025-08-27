Călătoare amendată cu 110 euro pentru că pisica ei miauna prea tare în tren

Un cuplu parizian a primit o amendă de 110 euro într-un tren care circula între Paris și Vannes pentru că pisica lor, Monet, miauna și deranja alți pasageri. Incidentul s-a petrecut joi, 21 august.

Camille și Pierre aveau toate biletele în regulă, inclusiv cel al pisicii (7 euro). Proprietara spune că pisica este obișnuită cu călătoriile și nu a cauzat probleme, dar mai mulți călători s-au plâns de miaunături.

Pe amendă sunt menționate „pisică care nu încetează să miaune” și „plângere din partea mai multor călători”.

Controlorul i-ar fi propus lui Camille să schimbe locul pentru a calma tensiunile, dar aceasta ar fi refuzat. Pe formular, motivul final este „tulburarea ordinii publice”, conform capital.fr.

SNCF contestă versiunea cuplului și susține că amenda nu s-a dat pentru miaunături, ci pentru tensiunile dintre călătoare și ceilalți pasageri.

Compania afirmă că a propus mai multe soluții alternative, pe care Camille le-ar fi refuzat.

SNCF intenționează să ia din nou legătura cu Camille pentru a clarifica situația și promite să revizuiască dosarul. Călătoarea a depus o contestație oficială și spune că nu va mai călători cu trenul până când compania nu va lua o decizie privind amenda pe care o consideră nedreaptă.