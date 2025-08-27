Prima pagină » Social » Călătoare amendată cu 110 euro pentru că pisica ei miauna prea tare în tren

Călătoare amendată cu 110 euro pentru că pisica ei miauna prea tare în tren

Un cuplu parizian a primit o amendă de 110 euro într-un tren pentru că pisica lor, Monet, miauna și deranja alți pasageri.
Călătoare amendată cu 110 euro pentru că pisica ei miauna prea tare în tren
Andreea Tobias
27 aug. 2025, 12:11, Social

Un cuplu parizian a primit o amendă de 110 euro într-un tren care circula între Paris și Vannes pentru că pisica lor, Monet, miauna și deranja alți pasageri. Incidentul s-a petrecut joi, 21 august.

Camille și Pierre aveau toate biletele în regulă, inclusiv cel al pisicii (7 euro). Proprietara spune că pisica este obișnuită cu călătoriile și nu a cauzat probleme, dar mai mulți călători s-au plâns de miaunături.

Pe amendă sunt menționate „pisică care nu încetează să miaune” și „plângere din partea mai multor călători”.

Controlorul i-ar fi propus lui Camille să schimbe locul pentru a calma tensiunile, dar aceasta ar fi refuzat. Pe formular, motivul final este „tulburarea ordinii publice”, conform capital.fr.

SNCF contestă versiunea cuplului și susține că amenda nu s-a dat pentru miaunături, ci pentru tensiunile dintre călătoare și ceilalți pasageri.

Compania afirmă că a propus mai multe soluții alternative, pe care Camille le-ar fi refuzat.

SNCF intenționează să ia din nou legătura cu Camille pentru a clarifica situația și promite să revizuiască dosarul. Călătoarea a depus o contestație oficială și spune că nu va mai călători cu trenul până când compania nu va lua o decizie privind amenda pe care o consideră nedreaptă.