Camerele „bântuite” ale hotelurilor, la mare căutare de Halloween

Un astfel de exemplu este Red Cliffs Lodge din Utah, care oferă kituri de vânătoare de fantome, incluzând aparate de măsurare electromagnetică şi ghiduri despre istoria locului, în care se spune că bântuie trei spirite: un cowboy, o femeie fără cap şi un înecat care se plimbă pe malurile râului Colorado.

Cei de la Stanley Hotel din Colorado, inspiraţia pentru romanul The Shining al lui Stephen King, organizează an de an evenimente. Acesta este numir „cel mai bântuit hotel din lume”. În paralel, alte lanţuri mari de hoteluri, ca Marriott şi Hyatt, îşi promovează, de asemenea, camerele asociate cu poveşti sinistre.

Trendul face parte dintr-o nişă numită „turism întunecat”, o industrie de miliarde de dolari care include locuri asociate cu tragedii sau fenomene inexplicabile.

„Este o piaţă în plină expansiune, iar experienţele unice sunt cheia în industria ospitalităţii”, explică expertul Anthony Melchiorri. Totuşi, hotelierii încearcă să păstreze un echilibru între atragerea turiştilor şi respectarea istoriei autentice a clădirilor şi a poveştilor lor, încercând, de cele mai multe ori, să nu exagereze.