Scorțișoara ar putea reduce efectul medicamentelor. Ce spun studiile

Cei care adaugă puțină scorțișoară în zahăr sau în băuturile calde preferate nu vor avea probabil probleme, dar consumul de scorțișoară în doze mari ar putea provoca complicații, au remarcat oamenii de știință.

„Pot apărea probleme de sănătate dacă se consumă cantități excesive de suplimente fără știrea medicului sau a celui care prescrie medicamentele”, a spus Shabana Khan, cercetător principal implicat în studiu. „Consumul excesiv de suplimente poate duce la eliminarea rapidă a medicamentelor prescrise din organism, ceea ce poate reduce eficacitatea medicamentelor”.

Cercetătorii au descoperit că principalul compus din scorțișoară, cinamaldehida, poate activa receptorii din organism care descompun anumite medicamente, potrivit Independent.

De asemenea, ei au remarcat în studiu că uleiul de scorțișoară, utilizat de obicei în bucătărie și pentru produse de toaletă, nu prezintă niciun risc.

Coaja de scorțișoară ar fi cauza

Nu același lucru se poate spune despre coaja de scorțișoară. Studiul a descoperit că aceasta, în special cea de scorțișoară Cassia, o versiune chineză mai ieftină a condimentului, poate cauza probleme legate de medicamente.

„Scorțișoara adevărată din Sri Lanka prezintă un risc mai mic datorită conținutului redus de cumarină”, a declarat coautorul studiului, Amar Chittiboyina, director asociat al Centrului Național pentru Cercetarea Produselor Naturale. „Proprietățile anticoagulante ale cumarinei pot fi periculoase pentru persoanele care iau anticoagulante”.

Dacă cineva consumă în mod regulat o cantitate semnificativă de scorțișoară sau are îngrijorări cu privire la consumul de scorțișoară, ar trebui să discute cu medicul său.

Khan a spus că orice persoană care ia medicamente pentru a rămâne sănătoasă ar trebui să consulte medicul înainte de a lua suplimente care ar putea interacționa negativ cu tratamentele sale.

„Persoanele care suferă de boli cronice, precum hipertensiune, diabet, cancer, artrită, astm, obezitate, HIV, SIDA sau depresie, ar trebui să fie prudente atunci când consumă scorțișoară sau orice alte suplimente”, a spus Khan. „Cel mai bun sfat al nostru este să discutați cu un medic înainte de a lua orice suplimente împreună cu medicamentele prescrise. Prin definiție, suplimentele nu sunt destinate tratării, vindecării sau atenuării vreunei boli”.