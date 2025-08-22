Prima pagină » Social » Timișoara: Firme de ride-sharing sancționate pentru evaziune fiscală, 3 societăți cu activitatea suspendată

Timișoara: Firme de ride-sharing sancționate pentru evaziune fiscală, 3 societăți cu activitatea suspendată

Polițiștii din Timișoara au desfășurat miercuri o acțiune pentru prevenirea evaziunii fiscale în domeniul transportului alternativ de tip ride-sharing.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Alexandra-Valentina Dumitru
„În urma activităților întreprinse au fost verificați 37 de operatori economici, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 37.000 lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, a fost confiscată suma de 875 lei și a fost dispusă măsura complementară de suspendare a activității pentru 3 societăți comerciale”, potrivit comunicatului.

Două firme sunt cercetate pentru evaziune fiscală, fiind acuzate că nu au plătit la timp obligațiile fiscale, cauzând un prejudiciu de 341.853 de lei la bugetul statului.