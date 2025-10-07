Cod roșu de ploi în capitală. Traficul aerian pe aeroporturile bucureștene se desfășoară în condiții normale

Compania Națională Aeroporturi București anunță marți seara că traficul aerian pe aeroporturile bucureștene se desfășoară în condiții normale.

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București-Băneasa se desfășoară în condiții normale, fără perturbări, în contextul avertizării meteorologice pentru municipiul București și județul Ilfov, a transmis Compania Națională Aeroporturi București.

Potrivit informării, compania a luat toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a tuturor operațiunilor aeriene pe ambele aeroporturi ale Capitalei.

„Au fost stabilite toate demersurile care trebuie aplicate de personalul specializat, pentru mai multe scenarii posibile, în vederea menținerii continuității activităților aeroportuare. De asemenea, au fost dispuse acțiunile necesare pentru asigurarea fluenței operațiunilor speciale și pentru intervențiile operative, pe toată durata valabilității codului roșu de vânt puternic în rafale și ploi torențiale”, a precizat Compania Națională Aeroporturi București.