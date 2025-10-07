Banii aduc fericirea? Un renumit expert spune că nu și dezvăluie ce o aduce cu adevărat

Deși trăim într-o lume în care succesul este adesea asociat cu bani, lux și statut social, autorul și expertul american în psihologia banilor, Morgan Housel, susține că fericirea nu depinde de cât de mulți bani ai, ci de cât de capabil ești să fii mulțumit cu ceea ce ai deja.

Housel a explicat în ultima sa carte, citată de CNBC, de ce mulți oameni ajung nefericiți chiar și atunci când au tot ce și-au dorit și ce putem pentru a evita această capcană.

„Când visezi la o viață mai fericită, nu îți imaginezi doar o casă nouă, o mașină luxoasă ori un om bun alături. Îți imaginezi că vei fi mulțumit cu toate acestea, că-ți vor fi suficiente. Ceea ce cauți, de fapt, este starea de satisfacție”, scrie pshihologul, care dezvăluie și 5 reguli pentru a fi fericit fără să ai mulți bani.

Găsește frumusețea în lucrurile simple

Inspirându-se dintr-o poveste a scriitorului francez Marcel Proust, Morgan Housel ne reamintește cât de important este să apreciem viața așa cum este, nu doar cum ne-am dori să fie, visând constant la altceva.

Proust vorbea despre un tânăr obsedat de viețile celor bogați și puternici, pe care scriitorul l-a îndemnat să-și îndrepte atenția către un pictor influent, Jean Siméon Chardin, care nu a ales să picteze palate sau regi, ci scene obișnuite din viața de zi cu zi: mese simple, obiecte de uz casnic, natură, animale, mâncare.

Picturile lui Chardin, care a trăit în secolul al XVIII-lea, au fost admirate chiar și de pictori moderni, precum Cézanne sau Matisse. Iar lecția e clară: frumusețea nu stă în extravaganță, ci în capacitatea de a observa ceea ce avem deja și de a-i recunoaște valoarea. Altfel spus, în loc să irosim timpul visând la o viață „mai bună” peste niște ani, învațăm să nu pierdem din vedere ce ne face deja viața valoroasă, în fiecare dimineață.

Cei mai fericiți oameni sunt cei mai mulțumiți, nu cei mai bogați

Psihologul american oferă un exemplu din familia sa – bunica soției, care a trăit modest, dar era profund fericită: „Avea puțin, dar își dorea și mai puțin. Era una dintre cele mai fericite persoane pe care le-am cunoscut”. Nu avea aproape nimic din ce promovăm azi ca fiind „esențial” pentru o viață împlinită, dar avea pace, simplitate și mulțumire.

„Fericirea – explică Housel – nu vine din acumulare, ci din acceptare și recunoștință față de ceea ce ai deja”.

Mai multe dorințe – mai puțină fericire

Morgan Housel a relatat că există o ierarhie psihologică a dorinței, care influențează profund starea de bine. Pentru majoritatea oamenilor, relația cu dorințele și posesia urmează un tipar previzibil. Atunci când nu-ți dorești ceva și nici nu-l ai, nici măcar nu te gândești la acel lucru. Dacă îți dorești ceva și îl obții, te simți, în general, mulțumit. În schimb, dacă îți dorești ceva și nu-l ai, acest lucru poate să te motiveze.

Însă atunci când îți dorești ceva și știi că nu-l poți avea, frustrarea poate deveni atât de intensă încât ajunge să te consume zilnic: „Cu cât poți spune mai devreme «Atât e suficient pentru mine», cu atât vei realiza mai repede că, de fapt, ai fost bogat tot timpul”.

Practic, fericirea nu constă în a avea tot ce vrem, ci în a putea recunoaște momentul în care avem deja îndeajuns.

Așteptările realiste – o formă de bogăție psihologică

Housel afirmă că miliardarii pe care i-a cunoscut de-a lungul vieții nu păreau mai fericiți decât bunica. Diferența dintre ei era clară: bunica, deși se afla aproape de pragul sărăciei, avea o viață lipsită de neliniști: „Modestia în așteptări îi aducea liniște și echilibru, o formă de pace interioară pe care banii nu o pot cumpăra”, explică autorul în cartea sa „Arta de a cheltui: Alegeri simple pentru o viață mai fericită”.

Acea stare de mulțumire, spune el, era o sursă uriașă de bogăție psihologică – un tip de avere pe care unii dintre cei mai înstăriți oameni din lume nu o experimentează niciodată.

Fericirea – diferența dintre realitate și așteptări

În esență, fericirea se reduce la cât de departe este ceea ce ne așteptăm să avem de ceea ce avem în realitate, susține Morgan Housel: „Persoana care are totul, dar vrea și mai mult, se simte mai săracă decât cineva care are puțin, dar e mulțumită cu ceea ce are”.

„Nu este o pledoarie pentru a trăi în lipsuri sau renunțare completă – spune psihologul. Din contră: poți avea o casă mare, o mașină scumpă, vacanțe spectaculoase și totuși să fii profund fericit, atâta timp cât îți apreciezi viața așa cum este și nu simți că îți lipsește ceva”.

„Fericirea este starea în care nimic nu pare că lipsește”, scrie Housel. Sau ceea ce lipsește este mult mai puțin important decât ceea ce ai deja. Nu un obiectiv legat de avere, ci o stare mentală care apare atunci când te simți complet. „Sentimentul nu depinde de stilul de viață, ci de modul în care gestionăm dorințele și așteptările” este concluzia la care Housel a ajuns în urma cercetărilor și experienței acumulate ca autor specializat în psihologia banilor și partener al fondului de investiții The Collaborative Fund.

În viziunea unui autor de top

Morgan Housel a fost distins de două ori cu premiul „Best in Business” din partea Societății Americane a Editorilor de Business și a câștigat și prestigiosul „Sidney Award” al publicației The New York Times. Cărțile sale au devenit bestsellere, explorând teme esențiale legate de bani, simplitate și sens.

MarketWatch, o publicație financiară americană de renume, îl numește „unul dintre cei 50 cei mai influenți oameni în piețele financiare”.