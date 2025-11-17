Expert financiar: „Aceasta este suma de bani de care ai nevoie pentru a fi fericit”

Morgan Housel, expert financiar american, celebru pentru cartea sa de succes Psihologia banilor, care a vândut peste opt milioane de exemplare în întreaga lume, a acordat un interviu pentru Daily Mail. Acesta a vorbit despre noua sa carte, Arta de a cheltui bani: Decizii simple pentru o viață mai împlinită, răspunzând la întrebări despre legătura dintre bani și fericire și explicând că succesul financiar are mai mult de-a face cu psihologia decât cu calculele pe hârtie, notează 20minutos.

„Cheltuirea banilor poate aduce fericire, dar de obicei este un drum indirect. Banii în sine nu aduc fericire, dar te pot ajuta să găsești independența și un scop, două ingrediente cheie pentru o viață mai fericită dacă le cultivi”, a spus Housel.

„O casă mare și frumoasă te poate face mai fericit, dar mai ales pentru că facilitează să inviți prieteni și familie. Și, de fapt, prietenii și familia sunt cei care te fac cu adevărat fericit”, a mai afirmat expertul american.

Potrivit lui Housel, prioritatea este să ai acoperite nevoile de bază: alimentație, locuință și îngrijire medicală adecvată. Dar după aceste nevoi, ce urmează?

„Dacă întrebi oamenii: «Cât de mulți bani ai avea nevoie pentru a fi fericit?», răspunsul este de obicei aproximativ dublul veniturilor actuale”, a explicat Housel. „Dacă te-ai afla pe o insulă pustie doar cu familia ta, și nimeni nu ar putea vedea cum trăim — nimeni nu îți poate vedea casa, mașina, hainele sau bijuteriile — cum ai trăi? Pentru mine, și cred că pentru majoritatea oamenilor, instinctul este imediat să te îndepărtezi de statut și să cauți utilitatea”, a continuat el.

Housel subliniază că ideea nu este să nu cumpărăm niciun capriciu, ci să reflectăm asupra motivului pentru care ni-l dorim.

„Ce se caută este să ajungi într-un punct în care să te poți trezi în fiecare dimineață și să spui: «Astăzi pot face ce vreau», chiar dacă ceea ce vrei cu adevărat este să mergi la serviciu”, a mai spus expertul financiar.