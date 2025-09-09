Ce nu este bine să faci ca administrator al unui SRL – Pastila Financiară by Mediafax

Iată care sunt informațiile mai mult sau mai puțin știute despre SRL-uri (Societăți cu Răspundere Limitată) și ce trebuie să știe antreprenorii care aleg să deschidă acest timp de firmă.

Alexandru Chirilă, expert în domeniul financiar, dă ca exemplu situația unui SRL cu un venit de 200.000 de lei pe an.

„În cazul unui SRL, activitatea poate fi desfășurată prin administrator. Nu e neapărat nevoie să fiu angajat. În cazul specific, avem 1% pe cifra de afaceri, plus dividend de 16%. Să nu uităm de la primul exemplu că avem niște cheltuieli de 40.000 de lei. Și impozitul ar fi de 1% din 200.000 de lei, adică 2.000 de lei.

Din cei 200.000 de lei cifră de afaceri, aș scădea 40.000 de lei cheltuielile, aș scădea 2.000 de lei impozitul, ar rămâne 158.000 de lei. Asta ar fi profitul după ce aș plăti toate impozitele și cheltuielile. Dar intervine impozitul pe dividend”, explică Alexandru Chirilă.

Cea mai întâlnită gafă în rândul antreprenorilor

Alexandru Chirilă a precizat că cea mai des întâlnită greșeală de managamenet financiar a antreprenorilor este folosirea banilor din contul firmei în scopuri personale.

„Buzunarul firmei e buzunarul firmei, buzunarul antreprenorului este buzunarul antreprenorului. Dacă eu vreau să mut bani din buzunarul firmei în buzunarul antreprenorului, o fac sub formă de dividende, iar transferul acesta de proprietate asupra banilor se impozitează cu 16%. Asta înseamnă că din cei 158.000 plătesc 16% impozit pe dividende, rezultând un impozit de 25.280 de lei.

Total, povară fiscală 27.280 de lei. Efectiv, 17% din profit. Constat că dacă privim un PFA în oglindă cu un SRL, povara financiară este mai redusă în cazul SRL-ului”, a precizat Alexandru Chirilă.

Întreaga emisiune poate fi urmărită aici.