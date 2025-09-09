PFA sau SRL? Cum alegi corect tipul de firmă, în funcție de nevoi – Pastila Financiară by Mediafax

Expertul financiar Alexandru Chirilă vine în ajutorul viitorilor antreprenori, lămurind chestiunea alegerii formei de administrare a viitoarei firme, în funcție de nevoi, explicând totodată și gestionarea unui PFA (Persoană Fizică Autorizată).

„Regulile de funcționare a banilor cash sunt identice ca în cazul SRL-ului. Contabilitatea, în schimb, nu necesită depunerea de bilanț anual, ci se depune o declarație unică, ca în cazul prestării de servicii. O singură dată pe an, până pe data de 25 mai ale fiecărui an, în funcție de rezultatele financiare pe care le-am avut”, explică Alexandru Chirilă.

Contabilitatea, mai simplificată în cazul PFA-ului

Contabilitatea este mai simplificată în cazul PFA-ului, în timp ce în cazul unui SRL este imperios necesar pentru antreprenori să angajeze un contabil.

„Din punct de vedere operațional SRL-ul vine cu niște provocări, pentru că trebuie să ai angajat un contabil, trebuie să depui niște declarații constant, trebuie să depui bilanț. Asta înseamnă niște costuri suplimentare față de ceea ce am arătat, impozit pe dividende și un eventual impozit pe micro-întreprindere, dacă prestez servicii ca administrator”, a explicat Chirilă.

Alegerea tipului de administrare, în funcție de activitatea firmei

Expertul Alexandru Chirilă a precizat că persoanele care doresc să înființeze o firmă pentru activități ocazionale sau sezoniere pot opta pentru un PFA, în timp ce antreprenorii care își doresc o activitate pe termen lung, pe care să o și dezvolte, pot să deschidă un SRL.

„Pentru activități sezoniere, ocazionale, PFA-ul funcționează bine. Pentru că ai rămâne poate sub plafonul de CAS, sub plafonul de CASS, și atunci costurile ar fi destul de reduse. Dar, în schimb, pentru activități pe termen lung, unde scopurile sunt de dezvoltare, clar SRL. Drumul corect e un SRL”, a precizat expertul financiar Alexandru Chirilă.

