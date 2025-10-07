Pe câți ani a fost conceput sistemul de pensii? Cea mai gravă problemă a contribuțiilor – Pastila Financiară by Mediafax

Invitat de Adrian Artene în platoul emisiunii „Pastila financiară by Mediafax”, expertul în economie Alexandru Chirilă precizează că sistemul de pensii se confruntă cu o mare problemă, care ne va afecta și în viitor.

„Sistemul actual de pensii a fost gândit ca un sistem de contribuție în care, populația activă să suțină pensiile celor retrași pentru o speranță de viață de 10-15 ani. Dar faptul că avem mâncare de calitate, un nivel de trai decent, medicamente, servicii medicale, avem o prelungire a vieții, motiv pentru care sistemul de pensii trebuie să susțină o perioadă pe o perioadă mai îndelungată. Discutăm și pe aceste cifre, România scade și îmbătrânește”, a precizat Alexandru Chirilă.

O altă problemă identificată de expertul financiar este reprezentată de scăderea procentului de angajați tineri.

„Următorul aspect critic este faptul că natalitatea este în scădere și următorul factor critic este faptul că tinerii se angajează din ce în ce mai greu. Sunt niște date îngrijorătoare la nivelul Uniunii Europene. 25% din studenții care termină facultatea nu se angajează. Asta înseamnă că sistemul de pensii, în viitor, va acumula din ce în ce mai puțin bani. Datele și traiectoria pentru România arată cam așa. Populația va scădea spre 15 milioane până în 2070”, a declarat Alexandru Chirilă.

Potrivit datelor la nivel european, România va avea mai puțini contribuabili și mai mulți pensionari.

„Ponderea celor de 65 de ani plus ajunge peste 30%. Aici avem următorul raport (angajați: pensionari”). De la 3:1 astăzi, chiar spre 2:1, chiar la 1,5: 1 în unele regiuni. Așadar, potrivit raportului, vom avea mai puțini contribuabili și mai mulți pensionari care vor trăi din ce în ce mai mult”, a precizat Alexandru Chirilă.

Contribuabilul ideal în Finlanda

Specialistul în finanțe și economie face o paralelă la o statistică din Finlanda. „Cetățeanul ideal în Finlanda este cel care moare în prima zi de pensie. Am luat și eu act de această statistică. De fapt, acest portret al cetățeanului ideal, finlandezii cu un cinism real spun că este cel care contribuie până în ultima zi de muncă și moare în prima zi de pensie”, a spus Chirilă.

Revenind la situația din România

În ceea ce privește situația din România, economistul Alexandru Chirilă precizează că modul în care este concepută pensia va duce la scăderea dramatică a veniturilor, odată cu renunțarea la locurile de muncă.

„Există în sistemul actual de pensii pilonul 1, pilonul 2, pilonul 3. Și, din păcate, modul în care este concepută pensia o să ducă la o scădere dramatică a venitorilor din momentul în care am renunțat la locurile de muncă”, explică Alexandru Chirilă.

Întrebat dacă Pilonul 2 și 3 pot să ofere contribuții mai mari pentru pensionari, expertul financiar Alexandru Chirilă, precizează că ele „nu sunt suficiente”.

„Sunt alternative bune, dar insuficiente pentru a putea păstra un nivel de trai decent echivalent cu cel pe care l-am avut în perioada în care am fost activ”, a conchis expertul.

