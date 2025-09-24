Evaziune fiscală cu firme-fantomă în transportul alternativ. 16 percheziții în Timiș și Gorj

Investigația arată cum mai multe societăți comerciale au funcționat ca firme-paravan pentru înregistrarea șoferilor în aplicațiile de transport.

Societățile erau constituite și administrate prin mecanisme frauduloase, folosind persoane interpuse și entități comerciale fantomă.

Șoferii erau atrași cu promisiuni de câștiguri mai mari, dar lucrau fără contracte de muncă și erau plătiți la negru cu numerar. Coordonatorii firmelor încasau sumele direct, fără să declare veniturile sau declarându-le parțial și subdimensionat.

Unde ajungeau banii încasați prin aplicații

Pentru autorizațiile de la Autoritatea Rutieră Română, șoferii semnau contracte de comodat false sau efectuau vânzări fictive de mașini către firmele-paravan. Acestea înregistrau apoi autovehiculele pe platformele digitale.

Banii încasați prin aplicații ajungeau în conturile firmelor, de unde erau retrași de persoanele implicate pentru achiziții personale sau investiții aparent legitime. Pentru a îngreuna identificarea, administratorii erau schimbați frecvent, iar firmele inutile erau radiate cu ajutorul unor contabili complici.

Ancheta vizează perioada 2022-2025 și implică mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora.