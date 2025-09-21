Căutări pentru un bărbat dispărut în Delta Dunării. Două ambarcațiuni, dislocate în zonă

ISU Delta Tulcea anunță că „pompierii Pichetului Nave Operative Crișan și scafandrii din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, împreună cu polițiști ai IPJ Tulcea, desfășoară căutări pe Brațul Babina al Dunării, între localitățile Chilia Veche și Pariprava, pentru găsirea unui bărbat de aproximativ 70 de ani, declarat dispărut în cursul nopții trecute.”

Două ambarcațiuni au fost dislocate în zonă: una a Pichetului de Pompieri Crișan, cu doi subofițeri, și alta a Detașamentului de Pompieri Tulcea, cu trei scafandri și doi membri ai echipajului. Căutările se desfășoară la suprafața apei, pe maluri și în mediul subacvatic.

Până la acest moment nu au fost identificate indicii privind localizarea persoanei dispărute, au precizat cei de la ISU Tulcea.