Caz de ciumă înregistrat în Rusia. Cine este persoana infectată și cum s-a îmbolnăvit

Un caz de ciumă a fost depistat în Rusia. Potrivit Nexta care citează informații de la Mash, cazul a apărut în regiunea Irkutsk.

Victima este o angajată a unui institut de combatere a ciumei care a murit din cauza unei forme pulmonare a bolii. După acest incident, spitalul în care femeia a primit tratament, a fost închis și plasat în carantină.

În prezent, specialiștii investighează modul în care a avut loc infectarea. Cu puțin timp înainte de îmbolnăvire, femeia s-a întors dintr-o deplasare de serviciu în Bureația. Acolo există focare naturale ale infecției.

De asemenea, este analizată varianta conform căreia angajata institutului de combatere a ciumei ar fi spart accidental o eprubetă cu material periculos în timpul unor activități în laborator. Se pare că ea însăși le-a spus acest lucru medicilor, după internare.

Cum se transmite ciuma

Ciuma se transmite prin înțepătura unor purici infectați, prin contact cu animale bolnave sau moarte și prin picături respiratorii. Spre deosebire de Evul Mediu, ciuma poate fi tratată eficient cu antibiotice dacă este depistată din timp.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) raportează anual sute de cazuri la nivel global în special în zone rurale din Africa, Asia și uneori în America. În România nu mai există cazuri de ciumă din secolul al XIX-lea.