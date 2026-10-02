MIPE: A început depunerea proiectelor pentru educația timpurie | Finanțări de până la 5 milioane de euro pentru un proiect

Finanțarea este acordată prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, în cadrul priorității privind îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară.

Din suma totală de 81.593.710,14 euro, 69.354.653,62 euro provin din Fondul Social European Plus, iar 12.239.056,52 euro reprezintă contribuția națională.

Obiectivele programului

Programul urmărește creșterea accesului copiilor la servicii de educație timpurie și acordă o atenție specială celor proveniți din grupuri dezavantajate.

Proiectele pot include înființarea sau extinderea unor servicii standard și complementare de educație, îngrijire și supraveghere, precum și furnizarea de servicii integrate, inclusiv asigurarea mesei.

Printre măsurile care pot fi finanțate se numără acordarea de materiale educaționale, sprijin pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite, transport, activități extracurriculare, precum și programe de informare, consiliere și educație parentală.

Sunt vizate, în special, familiile vulnerabile și copiii aflați în risc de excluziune sau de părăsire timpurie a sistemului educațional.

Minimum 65 de copii și 20 de părinți în fiecare proiect

Ghidul stabilește un grup țintă format, în principal, din copii cu vârste între 3 luni și 6 ani, părinți sau reprezentanți legali, precum și personal didactic și de sprijin.

Pentru fiecare proiect este obligatorie includerea a cel puțin 65 de copii și a minimum 20 de părinți, reprezentanți legali sau tutori.

În funcție de nevoile identificate, proiectele pot include și personal didactic, mediatori școlari, personal de îngrijire și alte persoane cu atribuții în domeniul educației.

Copiii proveniți din grupuri dezavantajate sunt vizați cu prioritate, cu accent pe copiii de etnie romă, în funcție de analiza nevoilor realizată la nivel local sau județean.

Până la 5 milioane de euro pentru un proiect

Valoarea eligibilă a unui proiect este cuprinsă între 201.000 de euro și 5 milioane de euro.

Finanțarea va fi dimensionată și în funcție de numărul copiilor sprijiniți, ghidul stabilind un reper maximal de 3.117,21 euro pentru fiecare copil.

Proiectele pot avea o durată de maximum 30 de luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Apelul se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru.

Proiectele care vizează regiunea București-Ilfov nu sunt eligibile în cadrul acestui apel.

Solicitanții eligibili sunt autoritățile administrației publice locale, consiliile județene și inspectoratele școlare județene.

Proiectele pot fi depuse și în parteneriat, alături de unități de învățământ acreditate, centre județene de resurse și asistență educațională, case ale corpului didactic sau organizații neguvernamentale care îndeplinesc condițiile prevăzute în ghid.

Depunerea proiectelor a început la 30 septembrie

Cererea de finanțare poate fi depusă exclusiv online, prin platforma MySMIS2021/SMIS2021+. Apelul s-a deschis în 30 septembrie 2026, la ora 12:00, iar termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 27 noiembrie 2026, ora 16:00.

Documentele aferente apelului prevăd, totodată, obligații privind respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor.