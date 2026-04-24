Ce spun specialiștii despre evaluarea tipului de ten (P)

În cazul în care există probleme grave și persistente, precum acnee puternică, rozacee, dermatită, se recomandă un diagnostic din partea unui medic dermatolog. Dar, pentru o simplă evaluare a unui ten sănătos, este suficientă o vizită la un salon, unde cosmeticiana poate stabili tipul de ten și nevoile sale specifice.

Fără această evaluare, o procedură cosmetică efectuată “orbește” nu va avea cele mai bune rezultate. De exemplu, dacă ai un ten uscat și aplici o mască exfoliantă cu acizi puternici, aceasta va usca și mai mult pielea. Iar o mască intens hidratantă, densă și untoasă pe un ten gras ar putea crește producția de sebum, iar acest lucru nu va duce la efectul dorit.

În urma evaluării tipului de ten, nu vei mai cumpăra produse cosmetice la întâmplare, pentru ca vei adapta serumurile și cremele la recomandările expertului.

Ce poate observa un specialist și tu acasă să treci cu vederea? Semnalele mai puțin cunoscute despre anumite probleme ale pielii, cum ar fi celule care se descuamează, pori foarte deschiși sau vascularizarea, iar acestea se observa folosind anumite aparate cu filtre, care scot în evidență fiecare strat al pielii.

De exemplu, „filtrele vasculare pot evidenția distribuția excesivă sau nesănătoasă a vaselor de sânge, indicând o piele sensibilă, iritată sau predispusă la rozacee. Filtrele de tip UV pot demonstra deteriorarea cauzată de soare și pigmentarea ”, spune doctorul Melanie Palm, dermatologie și cosmetică.

Pentru o evaluare profesională se poate face o programare online la un salon de cosmetică unde se stabilește diagnosticul și un plan de tratament potrivit tipului tău de ten.

După o consultație de specialitate și un tratament cosmetic adecvat, se schimbă și rutina de îngrijire, pentru a fi mai potrivită cu tipul de ten, în urma evaluării. E important ca trecerea la noile produse să nu se realizeze brusc, de aceea, nu se adaugă în același timp și un nou ser, o nouă cremă și factor de protecție, ci le vei integra pe rând, ca să nu existe efecte adverse.

„Introduceți cu grijă doar un singur produs de îngrijire a pielii o dată, la fiecare două până la patru săptămâni, și verificați toleranța. Recomand să aplicați o cantitate mică pe linia maxilarului, ca test, și să așteptați câteva ore, uneori până la 24, pentru a vedea dacă apare vreo reacție, înainte de a-l aplica pe întreaga față”, spune specialista în cosmetică dr. Palm.