Nu arăta niciodată acest lucru în poze. Specialiștii avertizează asupra unui nou risc de securitate

Experții în securitate din China au demonstrat că inteligența artificială poate reconstitui amprenta digitală a unei persoane din fotografii, chiar și atunci când imaginea nu este complet clară.

Cu ajutorul unei imprimante 3D, infractorii pot crea ulterior o replică fizică a amprentei. Potrivit specialiștilor, datele biometrice pot fi extrase chiar și din fotografii realizate de la distanță de 1,5 metri sau mai mult, potrivit as.com.

De ce contează că telefonul tău folosește amprenta ca metodă de deblocare

Telefoanele mobile moderne folosesc biometria ca măsură principală de securitate. Deblocarea prin amprentă digitală este una dintre cele mai răspândite metode. Dacă un infractor cibernetic obține o replică a amprentei, poate debloca dispozitivul, accesa conturi și date personale sau financiare.

Ce tip de fotografii trebuie evitat pe rețelele sociale

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă evitarea fotografiilor care arată clar vârfurile degetelor. Selfie-urile cu gestul „V” (victoria sau pace) sunt dintre cele mai riscante, deoarece degetele sunt orientate direct spre obiectiv. Aceeași regulă se aplică oricărei imagini în care mâinile sunt în prim-plan și detaliile pielii sunt vizibile.

Cât de realist este pericolul în viața de zi cu zi

Deocamdată, acest tip de atac necesită resurse tehnice avansate și nu este la îndemâna oricui. Însă pe măsură ce tehnologia devine mai accesibilă, riscul crește. Experții subliniază că, în contextul rețelelor sociale unde milioane de fotografii sunt distribuite zilnic, este prudent să limităm expunerea datelor biometrice. O imagine postată public rămâne accesibilă pe termen nelimitat.