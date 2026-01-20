Ce trebuie să facă părinții și profesorii în cazul în care cei mici sunt expuși abuzului online? Cum se pot proteja copiii de mesajele inconfortabile

Îndemnul vine în urma cazului de abuz identificat în județul Giurgiu, unde primarul din comuna Izvoarele este acuzat că i-a trimis fotografii indecente unei copile de 13 ani.

ONG-ul atrage atenția că aceste situații nu sunt incidente izolate, precizând că mulți copii nu recunosc comportamentele abuzive și ezită să le raporteze, pentru că nu știu cui să ceară ajutor. În același timp, adulții din jurul lor nu dispun întotdeauna de instrumentele necesare pentru a preveni sau a interveni eficient.

„Protecția copiilor nu este opțională. Este o responsabilitate colectivă. Mediul online a devenit parte din viața copiilor, iar siguranța lor digitală trebuie tratată la fel de serios ca siguranța lor fizică”, transmite Mihaela Nabăr, director executiv al ONG-ului World Vision România.

Doar trei din cinci copii ar spune părinților că s-au confruntat cu o situație de abuz

Conform unui sondaj al organizației, doar trei din cinci copii ar spune părinților dacă ar fi victime ale unui abuz. De asemenea, numai unul din doi copii ar anunța poliția, în timp ce numai unul din cinci copii ar contacta serviciile sociale de protecție a copilului.

Potrivit ONG-ului, cei mici au o reticență în a raporta cuiva situațiile periculoase, din rușine, dar și teama de a nu fi înțeleși sau crezuți.

Ce trebuie să facă părinții, copiii și profesorii?

Cu acest prilej, World Vision Romania pune la dispoziția adulților, dar și a copiilor, ghiduri pentru prevenirea abuzului. ONG-ul îndeamnă părinții să discute constant cu cei mici despre ceea ce fac online, să le explice că nicio altă persoană nu are dreptul să ceară fotografii intime.

Este nevoie, totuși, ca părinții să-i sigure pe cei mici că nu vor fi pedepsiți în cazul în care cer ajutor. Cu toate acestea, este indicat ca părinții să stabilească reguli clare de utilizare a internetului.

Copiii sunt îndemnați ca, în cazul în care primesc fotografii sau mesaje inconfortabile, să nu răspundă. Cei mici trebuie să păstreze dovezile și să ceară imediat ajutor unui adult de încredere. De asemenea, cei mici trebuie să știe că nu este vina lor dacă un adult se comportă nepotrivit.

Organizația a făcut și un apel adresat profesorilor pentru a include în activitățile școlare discuții despre siguranța online. Profesorii sunt îndemnați, de asemenea, să cunoască procedurile de raportare, dar și să creeze un climat în care elevii au încredere să vorbească despre acest subiect.

Numărul de urgență pentru copii 119 este linia telefonică națională, gratuită, pentru raportarea cazurilor de abuz, neglijare și violență asupra copilului.