Percheziții DIICOT la primarul din Giurgiu, într-un dosar privind infracțiuni grave împotriva minorilor

Primarul comunei Izvoarele din județul Giurgiu se află în atenția anchetatorilor, după ce la domiciliul său au loc percheziții într-un dosar penal ce vizează pornografia infantilă.

Suspiciunile indică faptul că acesta ar fi transmis imagini cu caracter indecent unei fete în vârstă de 13 ani. Dosarul este instrumentat de procurorii DIICOT, care continuă verificările.

Familia minorei a cerut emiterea unui ordin de protecție împotriva primarului.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Giurgiu, alături de polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunea face parte dintr-un dosar penal care are ca obiect infracțiunea de pornografie infantilă, precum și fapte de corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor.

Anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive și probe care urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor. Ulterior, procurorii vor dispune percheziții informatice.

Conform declarațiilor mamei victimei, primarul ar fi trimis unei minore fotografii cu caracter indecent și ar fi continuat discuțiile, deși cunoștea faptul că aceasta avea 13 ani.

Părinții minorei au mai declarat că bărbatul ar fi încercat să ofere bani copilului, cu scopul de a o determina să nu vorbească despre cele întâmplate.

Audierile urmează să aibă loc la sediul DIICOT, Biroul Teritorial Giurgiu. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu.

Procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care faptele ar fi avut loc și pentru a clarifica eventualele responsabilități penale.

Autoritățile anunță că, pe durata întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv și de prezumția de nevinovăție.