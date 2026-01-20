Prima pagină » Social » Centrala de la Cernobîl reia alimentarea cu energie electrică după o pană temporară cauzată de un atac rusesc

Centrala de la Cernobîl reia alimentarea cu energie electrică după o pană temporară cauzată de un atac rusesc

Centrala nucleară de la Cernobîl și-a reluat marți alimentarea cu energie după o pană provocată de un atac rusesc
Centrala de la Cernobîl reia alimentarea cu energie electrică după o pană temporară cauzată de un atac rusesc
Nițu Maria
20 ian. 2026, 20:09, Social

Centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina și-a reluat alimentarea cu energie electrică externă după o întrerupere temporară cauzată de cel mai recent atac rusesc asupra infrastructurii energetice, a anunțat Ministerul Energiei, citat de Kyiv Independent.

Ministerul a precizat că, în ciuda atacurilor cu rachete și drone care au vizat centre energetice ce aprovizionează Zona de Excludere, toate instalațiile centralei primesc acum energie din sistemul energetic al Ucrainei și funcționează bine.

„Nivelurile de radiații de la fața locului și din întreaga zonă de excludere rămân în limitele permise”, a adăugat Ministerul Energiei.

Anterior, tot marți, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a afirmat că atacul rusesc a afectat temporar mai multe substații electrice vitale pentru siguranța nucleară, inclusiv Centrala Nucleară de la Cernobîl.

„(Centrala nucleară de la Cernobîl) a pierdut toată energia electrică din afara amplasamentului, iar liniile electrice către alte (centrale nucleare) au fost, de asemenea, afectate. AIEA urmărește activ evoluțiile pentru a evalua impactul asupra siguranței nucleare”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi, pe X.

Ministerul Energiei a spus că atacurile rusești, care pun în pericol alimentarea cu energie a centralei, sunt o încălcare a principiilor de siguranță nucleară.

Centrala de la Cernobîl a fost ținta atacurilor rusești și în trecut. În octombrie 2025, un atac asupra infrastructurii energetice din Slavutich, oraș construit după dezastrul din 1986 pentru a găzdui lucrătorii centralei, a provocat o pană de curent de câteva ore.

Noua Încintă Sigură a rămas fără electricitate, iar președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de folosirea deliberată a peste 20 de drone.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4 octombrie 2025
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor