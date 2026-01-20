Centrala de la Cernobîl reia alimentarea cu energie electrică după o pană temporară cauzată de un atac rusesc

Centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina și-a reluat alimentarea cu energie electrică externă după o întrerupere temporară cauzată de cel mai recent atac rusesc asupra infrastructurii energetice, a anunțat Ministerul Energiei, citat de Kyiv Independent.

Ministerul a precizat că, în ciuda atacurilor cu rachete și drone care au vizat centre energetice ce aprovizionează Zona de Excludere, toate instalațiile centralei primesc acum energie din sistemul energetic al Ucrainei și funcționează bine.

„Nivelurile de radiații de la fața locului și din întreaga zonă de excludere rămân în limitele permise”, a adăugat Ministerul Energiei.

Anterior, tot marți, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a afirmat că atacul rusesc a afectat temporar mai multe substații electrice vitale pentru siguranța nucleară, inclusiv Centrala Nucleară de la Cernobîl.

„(Centrala nucleară de la Cernobîl) a pierdut toată energia electrică din afara amplasamentului, iar liniile electrice către alte (centrale nucleare) au fost, de asemenea, afectate. AIEA urmărește activ evoluțiile pentru a evalua impactul asupra siguranței nucleare”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi, pe X.

Ministerul Energiei a spus că atacurile rusești, care pun în pericol alimentarea cu energie a centralei, sunt o încălcare a principiilor de siguranță nucleară.

Centrala de la Cernobîl a fost ținta atacurilor rusești și în trecut. În octombrie 2025, un atac asupra infrastructurii energetice din Slavutich, oraș construit după dezastrul din 1986 pentru a găzdui lucrătorii centralei, a provocat o pană de curent de câteva ore.

Noua Încintă Sigură a rămas fără electricitate, iar președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de folosirea deliberată a peste 20 de drone.