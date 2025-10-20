Centrul European al Consumatorilor din România: Ce sume s-au recuperat integral pentru reclamanți, în 17 ani de existență

În cei 17 ani de existență, echipa Centrul European al Consumatorilor din România a instrumentat peste 47.000 de reclamații transfrontaliere, venite atât din partea consumatorilor români față de companii din Uniunea Europeană, cât și din partea consumatorilor străini privind firme românești.

Astfel, ECC Romania a recuperat, pe cale amiabilă și gratuit, peste 2,8 milioane de euro, care s-au întors integral la consumatorii reclamanți.

ECC Romania face parte din Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) care include 29 de centre din toate cele 27 de state membre ale UE plus Islanda, Norvegia. Centrele oferă informații, consiliere și facilitează soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor transfrontaliere.

ECC Romania funcționează în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, fiind cofinanțat de Uniunea Europeană și de Guvernul României.