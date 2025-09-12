Charlie Ottley încă aşteaptă cetăţenia română, la cinci ani de la depunerea dosarului

Celebrul documentarist britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru promovarea României prin seria „Flavours of Romania”, a vizitat recent Ministerul Economiei, ocazie cu care a discutat despre proiectele viitoare de promovare a ţării noastre, anunţă ministrul Radu Miruţă.

El a lăudat contribuţia lui Ottley, subliniind că turismul românesc nu a avut niciodată un ambasador mai eficient.

Totodată, a ieşit la iveală că, după ce a primit titlul de cetăţean de onoare al Braşovului în urmă cu cinci ani, Ottley a depus şi dosarul pentru cetăţenia română, care, însă, se află încă în aşteptare, blocat în hăţişul birocratic.