Charlie Ottley, documentarist britanic şi promotor al României, încă aşteaptă cetăţenia română, la cinci ani de la depunerea dosarului. Recent, el a vizitat Ministerul Economiei, unde a discutat proiecte comune de promovare a ţării noastre în 2026.
Charlie Ottley încă aşteaptă cetăţenia română, la cinci ani de la depunerea dosarului
Sursa foto: Mediafax Foto
12 sept. 2025, 17:35, Social

Celebrul documentarist britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru promovarea României prin seria „Flavours of Romania”, a vizitat recent Ministerul Economiei, ocazie cu care a discutat despre proiectele viitoare de promovare a ţării noastre, anunţă ministrul Radu Miruţă.

El a lăudat contribuţia lui Ottley, subliniind că turismul românesc nu a avut niciodată un ambasador mai eficient.

Totodată, a ieşit la iveală că, după ce a primit titlul de cetăţean de onoare al Braşovului în urmă cu cinci ani, Ottley a depus şi dosarul pentru cetăţenia română, care, însă, se află încă în aşteptare, blocat în hăţişul birocratic.