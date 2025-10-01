Clubul German de Automobile: 11 anvelope de iarnă pe care testele din Germania le-au declarat periculoase

Anvelopele ieftine incluse în testele de iarnă realizate efectuate recent de Clubul German de Automobile (ADAC) au obținut unele dintre cele mai slabe performanțe din ultimele decenii. ADAC, cea mai mare organizație auto din Germania, realizează periodic teste independente și riguroase pentru a evalua siguranța și calitatea anvelopelor disponibile pe piață.

Din cele 31 de anvelope de iarnă testate, 15 au primit calificativul „insuficient”, iar dintre acestea, 11 au fost declarate de-a dreptul periculoase în condiții reale de utilizare, mai ales pe zăpadă și carosabil ud.

„Deficiențele corespund în mare măsură nivelului unor produse inferioare din anii ”90, chiar dacă sunt produse cu tehnologii moderne și respectă formal standardele europene”, potrivit Auto Motor und Sport.

Diferențe critice la frânare

Dimensiunile alese pentru test au fost 225/45 R17 și 225/40 R18, frecvent întâlnite pe vehicule din clasele compactă și medie. ADAC a realizat testările pe trasee standardizate, cu presiune și adâncime a profilului controlate, sarcină normată și frânări monitorizate electronic. În urma testului, au fost publicate și date concrete privind distanțele de frânare.

De exemplu, modelul Goodyear UltraGrip Performance 3, cel mai performant din test, a reușit să oprească de la 80 km/h în doar 31,7 metri. La polul opus, anvelopa Syron Everest 2 a avut nevoie de 47,1 metri pentru a se opri, iar în punctul în care vehiculul cu Goodyear era deja staționat, cel echipat cu Syron încă rula cu 46,2 km/h, o diferență uriașă, cu potențial periculos în traficul real.

La testul de frânare pe zăpadă, diferențele dintre cele mai bune și cele mai slabe anvelope au ajuns până la 9 metri, chiar și la viteze reduse de 50 km/h. Rezultate asemănătoare s-au înregistrat și pe carosabil ud, unde compoziția chimică a cauciucului și tehnologia lamelelor fac diferența.

Deficiențe grave ascunse sub eticheta UE

Pentru că, deși aceste anvelope poartă eticheta UE și au omologare ECE (certificare internațională conform reglementărilor Comisiei Economice pentru Europa a ONU), în condiții reale ele dezvăluie limite grave de performanță: „Surprinzător: Toate produsele care au picat sunt în mod formal conforme cu UE, dispun deci de omologare ECE și corespund cerințelor minime”, au transmis realizatorii testelor.

Printre problemele tehnice menționate sunt carcasele învechite, blocurile de profil imprecise și un conținut redus de compuși care îmbunătățesc aderența pe carosabil ud.

Analiza specialiștilor germani arată și că, în timp ce brandurile consacrate precum Continental, Michelin și Bridgestone oferă performanțe echilibrate în toate testele, mulți producători de anvelope ieftine se concentrează exclusiv pe costuri mici de fabricație și funcționalitate de bază. Rezultatul înseamnă aderență laterală slabă, reacție defectuoasă la frânarea cu ABS și praguri reduse la acvaplanare: „Chiar și atunci când provin din fabrici moderne din China sau Europa de Est, aceste produse nu sunt calibrate tehnic la nivelul pieței europene”.

Lista neagră ADAC: 11 modele periculoase

Cele 11 anvelope declarate „inacceptabile” de către ADAC provin, în cea mai mare parte, din China sau din regiuni cu producție orientată spre costuri reduse. Printre acestea se numără Radar Dimax Winter, Nankang Winter Activa 4 și Landsail Winter Lander, toate fabricate în China sau având producție parțială acolo.

Petlas SnowMaster 2 Sport este produsă în Turcia, Imperial Snowdragon UHP are producția actuală tot în China, deși este un brand european, iar Tomket Snowroad Pro 3 vine din Cehia.

Alte modele incluse pe lista neagră sunt Star Performer Stratos UHP, Goodride SW608, Evergreen EW66 și Syron Everest 2 – toate cu origini chinezești. CST Medalion Winter WCP1 este produsă în Taiwan, dar are și fabrici în China.

Toate au demonstrat o aderență extrem de slabă în condiții de ploaie și zăpadă, frânează cu întârzieri mari și pot pune în pericol șoferii și pasagerii, iar diferențele de performanță față de modelele de calitate compromit exact siguranța, chiar dacă sunt mult mai ieftine.

Modelele care au trecut testul ADAC

Cele mai bune rezultate le-au obținut anvelopele de la Goodyear, Michelin, Bridgestone, Dunlop, Hankook și Continental, clasate cu calificativ „bun”. Alte modele precum Nokian, Giti, Fulda, GT Radial sau Semperit au primit calificative „satisfăcător” sau „suficient”, dar cu variații mari în funcție de condițiile de drum.