Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de iarnă

Sezonul rece aduce o schimbare vizibilă în comportamentul șoferilor români: tot mai mulți aleg să cumpere anvelopele de iarnă din timp, pentru a evita aglomerația din service-uri și scumpirile de la finalul toamnei. Cererea pentru anvelopele de iarnă a început cu aproape o lună mai devreme față de anul trecut, tendința fiind susținută de temperaturile scăzute încă din septembrie și de o mai bună planificare a achizițiilor.

Reprezentanții AutoEco observă o revenire la comportamentul preventiv al șoferilor, tot mai mulți români achiziționând anvelope dedicate sezonului rece înainte de luna noiembrie. În prezent, aproximativ 65% dintre comenzile din această perioadă sunt pentru anvelope de iarnă, iar restul pentru all season.

Modelele cele mai căutate

Cele mai căutate dimensiuni sunt cele pentru modelele cele mai populare de autoturisme – Dacia Logan, Volkswagen Golf și Ford Focus, dar și pentru SUV-urile compacte.

„Clienții sunt mai atenți la siguranță și la costurile reale ale utilizării mașinii în sezonul rece. O anvelopă dedicată iernii asigură o aderență mai bună pe carosabil ud sau rece și reduce distanța de frânare cu până la 10 metri la 50 km/h, față de o anvelopă de vară. În același timp, planificarea cumpărăturilor în afara sezonului de vârf înseamnă economii de până la 200 de lei pe set și eliminarea riscului de a nu mai găsi dimensiunea dorită. Această schimbare de comportament este vizibilă mai ales la clienții care își echipează mașinile înainte ca temperatura să scadă constant sub 7°C. Estimăm o creștere de 20–25% a vânzărilor de anvelope de iarnă în acest sezon, odată cu revenirea la un stil de achiziție rațional și orientat spre prevenție”, spune Costin Stan, CEO AutoEco.

Față de sezonul trecut, prețurile pentru anvelopele de iarnă au crescut, în medie, cu 5 – 8%. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la brandurile premium – Michelin, Continental, Bridgestone – pe fondul creșterii costurilor de producție și transport. Segmentul mid-range și economy, în care se regăsesc mărci precum Kumho, Debica, Hankook, Minerva și Sailun, a avut creșteri moderate, de 2 – 3%.

Perioada de vârf vine cu scumpiri

În perioada de vârf, noiembrie – decembrie, prețurile pot urca suplimentar cu 10 – 15%, în special pentru dimensiunile populare, cum ar fi 205/55 R16. Clienții care achiziționează la începutul sezonului pot economisi între 100 și 200 de lei pe set, în funcție de marcă și dimensiune.

Montarea anvelopelor de iarnă este recomandată imediat ce temperaturile scad constant sub 7°C, chiar dacă nu a nins. Alegerea anvelopelor potrivite înseamnă un nivel superior de siguranță și eficiență, printr-o aderență mai bună și un consum redus de combustibil. Testele arată că distanța de frânare pe carosabil rece poate fi semnificativ mai scurtă, diferență care poate preveni accidentele minore și costurile aferente reparațiilor.