Cluj: Bărbat rănit grav de un utilaj agricol, transportat la spital cu elicopterul SMURD

Un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost rănit grav, miercuri, în urma unui accident produs cu un utilaj agricol în localitatea Rotunda, comuna Buza, județul Cluj. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Mociu au intervenit pentru salvarea acestuia. Tânărul a fost transportat ulterior la spital cu elicopterul SMURD.
Sursa foto: ISU Cluj
Diana Nunuț
15 apr. 2026, 19:18, Social

Potrivit informațiilor transmise de ISU Cluj, pompierii au intervenit pentru acordarea primului ajutor unui bărbat rănit de utilajul agricol al unui tractor. Incidentul s-a produs în localitatea Rotunda, comuna Buza, județul Cluj.

La sosirea echipajelor, victima se afla în apropierea utilajului, fără a fi încarcerată. Este vorba despre un tânăr în vârstă de aproximativ 20 de ani, conștient și cooperant.

Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, și a fost transportat la spital cu un elicopter SMURD, sosit de la Punctul Aeromedical Jibou și transportat la spital, precizează ISU Cluj.

La intervenție au participat o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

