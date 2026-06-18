CNAIR anunță că aplicația e-Tarifare va fi indisponibilă vineri seară pentru lucrări de mentenanță

Aplicația e-Tarifare a CNAIR va fi indisponibilă temporar vineri seară, 19 iunie, începând cu ora 22.00, pentru lucrări de mentenanță. Întreruperea este estimată să dureze între una și două ore.

CNAIR informează utilizatorii rețelei rutiere naționale că lucrările vor afecta activitatea din Agențiile de Control și Încasare (ACI) aflate în punctele de trecere a frontierei de la granița externă a Uniunii Europene, respectiv Serbia, Republica Moldova și Ucraina.

De asemenea, mentenanța va afecta emiterea, la cerere, a Autorizațiilor Speciale de Transport (AST) în agențiile aflate în zona de frontieră internă a UE, la granițele cu Ungaria și Bulgaria.

„Echipele tehnice vor depune toate eforturile pentru reducerea timpilor necesari efectuării lucrărilor de mentenanță”, a subliniat CNAIR.