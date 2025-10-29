Colegiul Medicilor: La 10 ani de la Colectiv, încă nu avem funcționale Centre de Mari Arși

„Mâine, se împlinesc 10 ani de la tragedia Colectiv. 10 ani în care am văzut și încercări și lucruri ce s-au mai schimbat în abordarea Pacientului Mare Ars și sperăm ca, în perioada următoare, să marcăm și funcționarea Centrului de Mari Arși de la Timișoara. Dar, din păcate, mâine, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv, încă nu avem funcționale Centre de Mari Arși – realitatea acestui moment – iar sistemul medical românesc trimite pacienții mari arși în străinătate – bine că facem acest lucru pentru a salva viața acestor pacienți și a le oferi îngrijiri în standarde”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a CMR.

Potrivit acesteia, într-un deceniu „am vorbit mult despre centrele de mari arși, de spitale cu centre de mari arși, dar…am construit puțin”.

Tragedia de la Colectiv a arătat dureros cât de nepregătit este sistemul sanitar pentru un numâr mare, în același timp, de pacienți critici cu arsuri, arată CMR, care spune că, în continuare, lipsesc centrele specializate – o infrastructură vitală în gestionarea unui pacient mare ars.

„Cu siguranță, mai avem de îmbunătățit îngrijirea marelui ars, dar fără o infrastructură adecvată lucrurile nu se pot schimba. În continuare, în cazurile de mari arși, timpul înseamnă viață — dar timpul se pierde între hârtii, transferuri, paturi libere, căutarea de soluții pe moment pentru cazuri specifice. Și, de multe ori, aceste lucruri se fac cu eforturile medicilor, ale aparținătorilor pacienților arși sau ale reprezentanților societății civile, dar am văzut – si este bine – și ale autorităților”, transmite Colegiul.

Reprezentanții medicilor arată că este nevoie de investiții reale și de un plan național coerent realizat și de o abordare susținută de toate partidele parlamentare. Ei arată însă și lucrurile bune care s-au mai făcut și se fac pe subiectul mărilor arși: „Înțelegem că centrul de mari arși de la Timișoara este aproape de finalizare și sperăm să se deschidă cât mai curând, iar după jumătatea anului viitor Centrul de mari arși de la Târgu Mureș și Centrul de arși gravi pediatrie de la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” vor fi de asemenea deschise, potrivit datelor prezentate public.

„Personal, sunt de părere că mai avem nevoie și de o dezvoltare a resursei umane în zona de arsuri, în specialitatea de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. În prezent, la nivelul CMR, astăzi avem înregistrați puțin peste 600 de medici primari și specialiști în această specialitate provocatoare, unde avem și medici dedicați și profesioniști”, a declarat Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.