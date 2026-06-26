Comerțul mondial cu droguri, în plină expansiune. Europa, invadată de opioide sintetice

Potrivit raportului anual World Drug Report, publicat vineri de Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) și prezentat la Viena, producția mondială de cocaină a ajuns în 2024 la aproximativ 4.100 de tone de cocaină pură, de patru ori mai mult decât în urmă cu un deceniu. În același timp, capturile de metamfetamină indică o creștere anuală a producției cu aproximativ 13%.

„Am observat o creștere fără precedent a noilor tipuri de droguri disponibile pe piață și, ceea ce este îngrijorător, unele sunt mai puternice și mai periculoase decât cele existente anterior”, a explicat directoarea executivă a UNODC, Monica Juma.

Drogurile sintetice înlocuiesc heroina

Raportul arată că producția de opiu din Afganistan, mult timp principalul furnizor mondial, s-a prăbușit după ce talibanii au revenit la putere în 2021 și au interzis cultivarea macului pentru opiu. Scăderea producției, accentuată începând cu 2023, a redus disponibilitatea heroinei pe piața mondială.

În schimb, au apărut tot mai mulți opioizi sintetici, precum fentanilii și nitazenii, considerați chiar mai puternici decât heroina.

„Numărul cazurilor raportate privind opioizii sintetici din categoria noilor substanțe psihoactive a crescut în 2023 și 2024 în majoritatea regiunilor, însă cel mai pronunțat în Europa, Oceania și Africa, ceea ce sugerează o diversificare recentă a pieței”, precizează ONU.

În America de Nord, unde fentanilul a înlocuit în mare parte heroina, numărul noilor opioizi sintetici identificați în 2024 a crescut cu aproximativ 10% față de anul precedent. În Europa, creșterea a depășit 80%, iar în Oceania a ajuns la 150%.

Cocaina devine tot mai accesibilă

Potrivit ONU, atât oferta, cât și cererea de cocaină continuă să crească puternic. În același timp, puritatea drogului a crescut, iar prețurile au scăzut, ceea ce îl face mai accesibil pentru consumatori.

De asemenea, consumul de cocaină nu mai este limitat la cluburi sau viața de noapte, ci se extinde în tot mai multe contexte sociale și chiar în rutina zilnică a unora dintre consumatori.

„Cercetările calitative realizate în 2024 indică extinderea consumului de cocaină și în contexte sociale din afara vieții de noapte, integrarea acesteia în rutina zilnică, precum și o creștere a consumului de crack în rândul grupurilor socio-economic defavorizate și o trecere de la heroină la crack”, explică experții ONU.

Datele privind persoanele aflate în tratament pentru dependență indică, de asemenea, o creștere constantă a consumului de crack (o formă de cocaină) în Europa Occidentală și Centrală începând din 2015.