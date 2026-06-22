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Cea mai mare captură de cocaină din Australia, confiscată dintr-un buncăr subteran

Poliția din Australia a confiscat peste 2 tone de cocaină, după ce au fost realizate percheziții într-un buncăr subteran din orașul Sydney. Cantitatea este una record pentru țară.
Cea mai mare captură de cocaină din Australia, confiscată dintr-un buncăr subteran
Ioana Târziu
22 iun. 2026, 07:46, Știri externe
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Poliția australiană a confiscat 2,7 tone de cocaină, după ce au fost realizate percheziții într-un sistem de buncăre subterane din vestul orașului Sydney, potrivit BBC.

Captura este una record pentru țară.

Drogurile valorează 500 de milioane de euro

Drogurile au o valoare de piață estimată la 500 de milioane de euro. Poliția le-a descoperit vineri, în compartimente ascunse sub podele false în trei containere maritime la o proprietate din Londonderry, potrivit sursei.

Doi bărbați în vârstă de 21 și 25 de ani au fost arestați la fața locului. Ei sunt acuzați de deținere a unei cantități comerciale de droguri importate ilegal, controlate la frontieră. Se presupune că cei doi au încercat să fugă de poliție, mai arată sursa citată.

Cocaina a fost introdusă ilegal în Australia prin orășelul Midge Point din nordul Queenslandului. Ea a fost adusă la ordinul unui grup de crimă organizată, potrivit poliției australiene.

Bărbații riscă închisoare pe viață, dacă vor fi găsiți vinovați

Cei doi bărbați au fost reținuți în arest preventiv, după ce au apărut sâmbătă în fața instanțe. Ei riscă închisoare pe viață dacă vor fi găsiți vinovați.

Poliția a declarat că raidul asupra proprietății din Londonderry a făcut parte din „Operațiunea Minjiang”. Aceasta a fost lansată în luna mai, după ce 40 kg de cocaină au fost găsite plutind în apă, la o rampă de bărci de la Midge Point, potrivit aceleiași surse.

Alte șase persoane au fost arestate

Alte șase persoane din Queensland și New South Wales au fost arestate și puse sub acuzare.

O presupusă „navă-mamă” suspectată că ar face parte din operațiunea de contrabandă a fost, de asemenea, reținută în Insulele Solomon.

Poliției Federale Australiene, Stephen Jay, a declarat că presupusul complot arată „cât de bine organizate și determinate sunt aceste rețele criminale și până unde sunt dispuse să meargă în urmărirea profitului”, conform aceleiași surse.

Australia, o piață profitabilă pentru traficul de droguri

Australia este o piață profitabilă pentru traficul de droguri. Cocaina valorează aproximativ 300 de dolari australieni (peste 180 de euro) pe gram, potrivit unui sistem de monitorizare a drogurilor ilegale administrat de Universitatea din New South Wales.

Australienii și neozeelandezii au, de asemenea, cele mai mari rate de consum de cocaină din lume, conform Raportului Mondial privind Drogurile al ONU de anul trecut menționat de sursă.

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