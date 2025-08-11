Condamnări internaționale după uciderea jurnaliștilor Al Jazeera în Gaza de către Israel

Israelul se confruntă cu reacții critice puternice după uciderea corespondentului Al Jazeera, Anas al-Sharif, și a altor patru membri ai agenției de știri din Gaza.

Atacul a avut loc luni dimineață, în orașul Gaza, iar agenția cu sediul în Doha a numit acțiunea „asasinat deliberat”, și o încercare de a reduce la tăcere vocile care spun adevărul despre Gaza.

Anas al-Sharif era foarte cunoscut în lumea arabă și numit „vocea Gazei” pentru că relata despre toate evenimentele importante din această zonă. El a povestit, în mai multe rânduri, despre atacurile asupra spitalului al-Shifa și operațiunile militare israeliene din acea zonă.

După atac, Israelul a acuzat jurnalistul că ar fi „șeful unei celule teroriste” legate de Hamas, fără să ofere probe concrete. Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au postat pe platforma X o declarație în care susțin că al-Sharif pretindea a fi jurnalist.

Al Jazeera a respins aceste acuzații, calificând atacul drept „o încercare disperată de a reduce la tăcere vocile care denunță iminenta capturare și ocupare a Gazei”.

Pe plan internațional, reacțiile nu au întârziat să apară imediat după atac.

Germania a reacționat imediat

Germania a exprimat șocul guvernului său prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Josef Hinterseher.

Acesta a afirmat că Israelul trebuie să ofere explicații cu privire la motivul pentru care a ignorat statutul protejat al jurnalistului și la cauzele care au dus la uciderea colegilor acestuia.

Regatul Unit a venit cu o poziție

În Regatul Unit, biroul premierului Keir Starmer a transmis o poziție de îngrijorare profundă față de atacurile repetate asupra jurnaliștilor din Gaza. El a declarat că jurnaliștii nu trebuie să devină ținte pentru îndeplinirea responsabilităților lor profesionale.

Uniunea Europeană a exprimat „îngrijorare”

Comisarul Uniunii Europene pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, a exprimat la rândul său „îngrijorarea și groaza” față de uciderea jurnaliștilor Al Jazeera.

Ea a numit acest incident „un atac direct asupra libertății presei” și a amintit că, din octombrie 2023, cel puțin 186 de jurnaliști au murit în acest conflict.

Hadja Lahbib a cerut, de asemenea, protejarea civililor, asigurarea accesului și susținerea presei în toate condițiile.

Qatar nu s-a lăsat mai prejos

Premierul și ministrul de externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a criticat, la rândul lui, Israelul pentru ceea ce a numit „crime inimaginabile”.

Acesta a insistat că jurnalismul nu este o crimă, iar atacurile asupra jurnaliștilor reprezintă o crimă de război.

Reacții puternice au venit din partea Organizațiilor internaționale

Pe lângă aceste reacții ale oficialilor, organizațiile internaționale au intervenit și ele foarte repede.

Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a condamnat această ucidere, numind-o „o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar”. Acesta a cerut Israelului să respecte și să protejeze toți civilii, inclusiv jurnaliștii.

Organizația a mai spus că din octombrie 2023, 242 de jurnaliști palestinieni au fost uciși în Gaza și a solicitat acces sigur și neîngrădit pentru toți reporterii în enclavă.

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, cu sediul la New York, a emis și el o declarație în care condamnă atacul aerian care a ucis echipa de jurnaliști Al Jazeera.

Comitetul a declarat că există o lipsa mare a dovezilor credibile în susținerea acuzațiilor Israelului privind legătura cu Hamas. Mai mult decât atât, organizația a adus un omagiu activității jurnalistice a lui al-Sharif.