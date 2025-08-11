Condamnări internaționale după uciderea jurnaliștilor Al Jazeera în Gaza de către Israel

Israelul se confruntă cu reacții critice puternice după uciderea corespondentului Al Jazeera, Anas al-Sharif, și a altor patru membri ai agenției de știri din Gaza.
Atacul a avut loc luni dimineață, în orașul Gaza, iar agenția cu sediul în Doha a numit acțiunea „asasinat deliberat”, și o încercare de a reduce la tăcere vocile care spun adevărul despre Gaza.
Anas al-Sharif era foarte cunoscut în lumea arabă și numit „vocea Gazei” pentru că relata despre toate evenimentele importante din această zonă. El a povestit, în mai multe rânduri, despre atacurile asupra spitalului al-Shifa și operațiunile militare israeliene din acea zonă.
După atac, Israelul a acuzat jurnalistul că ar fi „șeful unei celule teroriste” legate de Hamas, fără să ofere probe concrete. Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au postat pe platforma X o declarație în care susțin că al-Sharif pretindea a fi jurnalist.
Al Jazeera a respins aceste acuzații, calificând atacul drept „o încercare disperată de a reduce la tăcere vocile care denunță iminenta capturare și ocupare a Gazei”.
Pe plan internațional, reacțiile nu au întârziat să apară imediat după atac.
Germania a exprimat șocul guvernului său prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Josef Hinterseher.
Acesta a afirmat că Israelul trebuie să ofere explicații cu privire la motivul pentru care a ignorat statutul protejat al jurnalistului și la cauzele care au dus la uciderea colegilor acestuia.
În Regatul Unit, biroul premierului Keir Starmer a transmis o poziție de îngrijorare profundă față de atacurile repetate asupra jurnaliștilor din Gaza. El a declarat că jurnaliștii nu trebuie să devină ținte pentru îndeplinirea responsabilităților lor profesionale.
Comisarul Uniunii Europene pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, a exprimat la rândul său „îngrijorarea și groaza” față de uciderea jurnaliștilor Al Jazeera.
Ea a numit acest incident „un atac direct asupra libertății presei” și a amintit că, din octombrie 2023, cel puțin 186 de jurnaliști au murit în acest conflict.
Hadja Lahbib a cerut, de asemenea, protejarea civililor, asigurarea accesului și susținerea presei în toate condițiile.
Premierul și ministrul de externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a criticat, la rândul lui, Israelul pentru ceea ce a numit „crime inimaginabile”.
Acesta a insistat că jurnalismul nu este o crimă, iar atacurile asupra jurnaliștilor reprezintă o crimă de război.
Pe lângă aceste reacții ale oficialilor, organizațiile internaționale au intervenit și ele foarte repede.
Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a condamnat această ucidere, numind-o „o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar”. Acesta a cerut Israelului să respecte și să protejeze toți civilii, inclusiv jurnaliștii.
Organizația a mai spus că din octombrie 2023, 242 de jurnaliști palestinieni au fost uciși în Gaza și a solicitat acces sigur și neîngrădit pentru toți reporterii în enclavă.
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, cu sediul la New York, a emis și el o declarație în care condamnă atacul aerian care a ucis echipa de jurnaliști Al Jazeera.
Comitetul a declarat că există o lipsa mare a dovezilor credibile în susținerea acuzațiilor Israelului privind legătura cu Hamas. Mai mult decât atât, organizația a adus un omagiu activității jurnalistice a lui al-Sharif.