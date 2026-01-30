Prima pagină » Social » Consiliul Local Oradea şterge datoriile mici a aproape 7.000 de contribuabili. Care este motivul

Consiliul Local Oradea a aprobat, în această săptămână, ștergerea datoriilor mai mici sau egale cu 40 de lei, către bugetul local, a persoanelor fizice și juridice. Nu este pentru prima oară când Oradea adoptă o astfel de măsură.
Diana Nunuț
30 ian. 2026, 14:32, Social

Consiliul Local Oradea a aprobat, în ședința de joi, anularea datoriilor mici către bugetul local pentru persoane fizice și juridice. Concret, vizate de această măsură sunt cei care aveau o datorie mai mică sau egală cu 40 de lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2025.

Potrivit unui comunicat de presă publicat vineri pe site-ul Primăriei Oradea, decizia a fost luată în baza prevederilor Codului de Procedură Fiscală, art. 266, alin. 5–7. Prevederile stipulează că autoritățile locale pot stabili un plafon al creanțelor fiscale ce pot fi anulate, în scopul eficientizării activității administrative și reducerii costurilor generate de recuperarea unor sume foarte mici.

De această decizie vor beneficia, în total, aproximativ 7.000 de persoane fizice și juridice, iar măsura va duce la anularea unor datorii în valoare totală de aproape 34.000 de lei.

„Conform situației fiscale prezentate de Direcția Economică, măsura va duce la anularea datoriilor pentru: 5.879 persoane fizice, însumând 25.573 lei și 1.096 persoane juridice, însumând 8.324 lei”, se precizează în comunicatul de presă.

Motivul din spatele deciziei

Motivul din spatele acestei decizii vizează reducerea birocrației și a cheltuielilor administrative, întrucât recuperarea acestor sume ar presupune costuri mai mari decât valoarea lor efectivă.

„Aceste sume reprezintă valori maximale inventariate la 31.12.2025. Fiind sub plafonul legal de 40 lei, generează costuri administrative mai mari decât valoarea lor, motiv pentru care anularea lor este considerată justificată”, a mai transmis instituția.

Nu este pentru prima oară când autoritățile locale iau o asemenea decizie. Și în 2025, persoanele fizice și juridice din Oradea, care aveau datorii către bugetul local mai mici sau egale cu 40 de lei, au beneficiat de prevedere, relata, la momentul respectiv, publicația Bihoreanul.

