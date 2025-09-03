Copii mușcați de animale la un parc zoo din Suceava

Un copil de cinci ani a fost mușcat de un ligru la parcul zoo de la Zaharești-Stroiești (jud. Suceava), deținut de crescătorul Dorin Șoimaru, potrivit monitorulsv.

Deși plaga este superficială, copilul are nevoie de vaccinare antirabică.

Acesta nu este singurul incident de acest tip petrecut la parcul zoo de la Zaharești-Stroiești.

Cu câteva zile în urmă, o fetiță de patru ani a fost mușcată de o maimuță.

Parcul fusese închis de Garda de Mediu și nu trebuia să primească vizitatori

Tot în această vară, mai mulți copii au fost mușcați de animalele deținute în acest parc zoo, pentru care Garda de Mediu a emis o dispoziție de închidere a activității cu publicul, din cauza mai multor nereguli.

Șeful Gărzii de Mediu Suceava, Gheorghe Mândruță, a precizat: „Acest colț a fost închis și, în mod normal, nu are dreptul să primească vizitatori, dar se pare că lucrurile nu stau așa.

Luni am fost din nou la Zaharești, dar când am ajuns noi nu era nici un vizitator.

Are termen până octombrie să intre în legalitate, dar vom mai merge acolo să vedem care e situația. Voi discuta cu prefectul pentru a convoca un Comitet Județean pentru Situații de Urgență, firește doar cu instituțiile cu atribuții pe linia parcului zoo de la Zaharești, pentru a stabili exact ce măsuri vom lua”.

Locul a mai fost amendat în iulie de Direcția Sanitar-Veterinară din cauză că animalele nu erau bine întreținute, iar spațiile nu erau igienizate.