Credite false, prejudiciu de 7 mil. euro și sechestru pe lingouri de aur și mașini. Grupul infracțional a fost reținut preventiv

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a trei inculpați și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

În cadrul anchetei penale, declanșate luni în urma unei sesizări din oficiu a polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, s-au făcut 15 percheziții domiciliare fiind găsite și ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie printre care și documente de identitate false, șapte servere, șase unități PC, cinci5 laptopuri, 18 hard disk-uri interne și externe, stick-uri de memorie, un token, ștampile, sumele de aproximativ 10.000 de euro și 16.000 de lei, mai multe comprimate, diferite cantități de substanțe vegetale și pulverulente, precum și alte mijloace de probă.

A fost luată măsura sechestrului asigurător asupra unor lingouri din aur în greutate de 2 kilograme, precum și asupra conturilor bancare și bunurilor (mobile și imobile) aparținând inculpaților și suspecților cercetați în cauză.

O parte dintre autoturismele achiziționate în sistem leasing, pe baza unor documente false, au fost restituite persoanelor vătămate, iar alte două automobile de lux, dobândite în aceleași condiții, au fost depistate pe teritoriul Germaniei.

Propunerea de arestare preventivă

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a fost sesizat marți cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Polițiștii și procurorii au făcut luni 15 percheziții în București, Ilfov și Iași, într-un dosar de constituirea unui grup infracțional și înșelăciune, cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro. Din probele administrate a reieșit că, în cursul anului 2024, pe raza municipiului București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, care a acționat atât în Capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate.