Percheziții în Capitală, Ilfov și Iași, într-un dosar de înșelăciune. Prejudiciu de 7 milioane euro

Potrivit DIICOT, procurorii și polițiștii fac 15 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Iași, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Din probele administrate a reieșit că, în cursul anului 2024, pe raza municipiului București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, care a acționat atât în capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate.

Cum acționa grupul infracțional

Grupul infracțional organizat, format din 14 suspecți și coordonat de un lider, care este urmărit internațional, a înființat sau preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare. Ulterior, membrii grupului au falsificat situațiile financiare ale acestor firme, în vederea obținerii de finanțări bancare și a achiziționării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate.

Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la circa 35.000.000 lei, adică aproximativ 7,1 milioane euro.

17 persoane urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.