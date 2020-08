La aproape trei luni de la debutul epidemiei de COVID 19 vârful ei se lasă aşteptat în România. Am avut exemple de ţări precum Italia, Spania sau Marea Britanie unde după ziua 50 a epidemiei numărul de cazuri a urcat brusc. De ce nu a fost şi la noi aşa?

Adrian Marinescu, medic primar boli infecţioase Institutul “Matei Balş”: Am reuşit să fim înaintea celorlalţi, de data asta, pe de o parte pentru că am avut experienţa celorlalte ţări, deoarece în România epidemie a venit ceva mai târziu şi asta clar că ne-a ajutat şi în plus măsurile restrictive au fost luate destul de repede.

Specialiştii iau în calcul şi varianta ca în România să fi ajuns o tulpină mai puţin agresivă a SARS COV 2.

Adrian Marinescu medic primar boli infecţioase Institutul “Matei Balş”: Chiar dacă nu avem o certitudine, poate a fost o formă mai puţin agresivă, poate nu vorbim de o populaţie îmbătrânită ca în Italia.

În România, până azi au fost confirmate 17.857 de cazuri de COVID 19. Dintre persoanele confirmate 11.187 au şi fost declarate vindecate şi externate.