Concret, un studiu publicat săptămâna aceasta în Proceedings of the National Academy of Sciences, arată că în contextul pandemiei de COVID-19 , deşeurile din spitale (cearceafuri din plastic, sticle, siringi şi mănuşi) sunt mult mai periculoase decât măştile de protecţie existente deja în oceane (circa 1,56 miliarde).