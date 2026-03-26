Curățenia de primăvară poate declanșa infestări ascunse. De ce cresc intervențiile DDD în București înainte de sărbători (P)

În acest context, tot mai multe locuințe ajung să necesite intervenții specializate, în special în imobilele colective unde răspândirea dăunătorilor se face rapid. Astfel, apelarea la servicii DDD în București devine esențială pentru limitarea infestării și prevenirea reapariției acesteia, intervențiile fiind adaptate în funcție de tipul dăunătorilor și specificul spațiului afectat.

De cele mai multe ori, infestările nu apar din lipsă de igienă, ci din introducerea accidentală a dăunătorilor în locuință. Mobilierul vechi, obiectele depozitate în boxe sau subsoluri, dar și lucrările de renovare pot scoate la suprafață focare ascunse.

În mediul urban, cele mai frecvente situații includ:

mutarea mobilierului fără verificare prealabilă

aducerea unor obiecte din spații deja contaminate

lucrări de renovare care deranjează zone infestate

transportul dăunătorilor prin spații comune (scară, lift)

reutilizarea mobilierului second-hand fără inspecție

În această perioadă, crește semnificativ numărul intervențiilor de dezinsecție, în special pentru gândaci de bucătărie și canalizare, purici aduși prin animale sau textile, căpușe provenite din zone verzi sau obiecte contaminate și furnici care apar în urma modificărilor structurale. Aceste infestări pot apărea rapid și se pot extinde în lipsa unor intervenții corecte, mai ales în locuințele conectate prin structuri comune.

În paralel, deratizarea devine o componentă esențială în această perioadă, mai ales în clădirile unde există subsoluri sau zone tehnice. Șoarecii și șobolanii pot pătrunde în locuințe prin fisuri, instalații sau spații neizolate, iar curățenia sau reorganizarea poate facilita accesul acestora. În multe cazuri, problema nu este vizibilă imediat, dar se manifestă ulterior prin zgomote, urme sau deteriorări ale materialelor din locuință.

Un caz aparte îl reprezintă infestările cu ploșnițe de pat, care apar frecvent în urma introducerii accidentale a acestora prin mobilier, saltele sau bagaje. Aceste insecte sunt dificil de detectat în fazele incipiente și necesită tratamente specific, realizate de firme specializate precum PestControl Bucuresti.

Potrivit specialiștilor în combaterea dăunătorilor, majoritatea infestărilor apar în urma unor acțiuni aparent banale, precum mutarea mobilierului sau introducerea unor obiecte contaminate în locuință. Intervenția rapidă și corectă rămâne esențială pentru limitarea extinderii infestării și reducerea costurilor ulterioare.Pentru a reduce riscul apariției dăunătorilor în această perioadă, specialiștii recomandă:

verificarea atentă a mobilierului înainte de mutare

evitarea introducerii obiectelor din surse nesigure

inspectarea saltelelor și zonelor textile

atenție sporită în spațiile comune ale blocului

reacție rapidă la primele semne de infestare

În mediul urban, prevenția și intervenția timpurie rămân cele mai eficiente metode de control al dăunătorilor. Curățenia de primăvară nu trebuie să devină un factor de risc, ci un moment de control și prevenție, realizat cu atenție și responsabilitate.