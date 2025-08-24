Cutremur în zona Vrancea, duminică dimineața. Ce magnitudine a avut

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că duminică, la ora 7.15, un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea.

Este un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, declanșat la adâncimea de 107,7 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36km V de Focșani, 64km N de Buzău, 74km E de Sfântu-Gheorghe, 86km E de Brașov, 92km SV de Bârlad și 94km S de Bacău, precizează INCDFP.

În urmă cu două zile, un alt cutremur, de 4,4 pe scara Richter a avut loc aproape de Târgu Jiu.